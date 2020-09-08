被中国国安部问话 澳大利亚媒体急撤离驻华记者

澳大利亚广播公司（ABC）今天透露，旗下一名驻北京记者与一名《澳洲金融评论报》驻上海记者，早前分別被中国国家安全部问话后，昨天已紧急搭机离开中国。

报道称，这两名记者是在澳大利亚外交人员与中国官员斡旋后才安全出境。此前，他们分别待在澳大利亚驻北京大使馆与驻上海领事馆。据称，两人为仅剩的两名驻华澳大利亚记者。

ABC新闻中心总监盖文对撤出驻华记者一事发表声明称，驻华记者站是ABC国际新闻报道的重要组成部分，将会致力于重返中国。

声明表示：“对所有澳大利亚人来说，在中国发生的新闻、中澳关系以及中国在亚太地区以及在世界上的作用都非常重要，我们希望能够继续让我们的记者进行实地报道，”

澳大利亚外交部长佩恩也就此事发表声明说，澳大利亚政府向这两名记者提供了领事援助，并帮助他们回国。“我们的驻北京大使馆以及驻上海总领馆都与中国有关部门进行接触，确保他们的福祉，并确保他们回到澳大利亚。”

她并表示，澳大利亚针对中国的旅行建议已经在两个月前更新，目前保持不变。今年7月，澳大利亚政府更改了至中国旅游的建议，警告澳大利亚公民到中国旅游可能面临被关押的风险。

同时佩恩说，澳大利亚政府将继续向包括成蕾在内的被拘留在中国的澳大利亚公民提供领事援助。

中国环球电视网的澳大利亚籍华裔新闻女主播成蕾，据报8月初在北京被拘留，并在一个秘密地点被“监视居住”。

成蕾1975年生于湖南岳阳，10岁随父母定居澳洲。1994年获得昆士兰大学商学学位后短暂在商界工作。她于2002年在中央电视台9频道主持财经节目，隔年加入美国全国广播公司财经频道，并在其位于新加坡的亚太总部为《环球第一财经》节目提供国际股市评论，后赴上海为驻华记者。她于2012年起在央视旗下的中国环球电视网工作至今，主持《全球财经》等节目。

成蕾定期在北京参与澳洲商业论坛和活动，在中国的澳洲商业界颇有名气。

