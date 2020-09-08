王毅：不会要求中企违法提供境外数据

“中国政府严格践行数据安全保护有关原则，没有也不会要求中方企业违反别国法律向中国政府提供境外数据。”

中国国务委员兼外长王毅，今早在全球数字治理研讨会上作出上述表示。

中国外交部官网刊登新闻稿称，王毅表示，中国建设性参与联合国、二十国集团、金砖国家、亚细安地区论坛等多边平台的数据安全讨论，致力于为加强全球数字治理贡献中国智慧。为应对新问题新挑战，中国愿发起《全球数据安全倡议》，欢迎各方积极参与。

这一倡议的主要内容包括：客观理性看待数据安全，致力于维护全球供应链开放、安全和稳定；反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据；采取措施防范和制止侵害个人信息的行为，不得滥用信息技术对他国进行大规模监控，或非法采集他国公民个人信息；要求企业尊重当地法律，不得强制要求本国企业将境外产生、获取的数据存储在本国境内；尊重他国主权、司法管辖权和对数据的管理权，不得直接向企业或个人调取位于他国的数据；通过司法协助等渠道解决执法跨境数据调取需求；信息技术产品和服务供应企业不应在产品和服务中设置后门，非法获取用户数据；信息技术企业不得利用用户对产品依赖，谋取不正当利益。

王毅也强调，中国法律对于保障公民和组织的合法权益，包括数据安全和个人信息等，都做出了明确规定。同时，中国政府严格践行数据安全保护有关原则，没有也不会要求中方企业违反别国法律向中国政府提供境外数据。

此外，王毅还谈及应对数据安全风险应遵循的三项原则：秉持多边主义、兼顾安全发展和坚守公平正义。

王毅指出：“个别国家大搞单边主义，以‘清洁’为名向别国泼脏水，以安全为借口对其他国家领先企业进行全球围猎，这是赤裸裸的霸凌行径，应该予以反对和摒弃。”

他强调，共商、共建、共享是解决全球数字治理的正确出路。应在各方普遍参与基础上，达成反映各国意愿、尊重各方利益的全球数据安全规则。

第二兼顾安全发展。王毅说，保护数据安全对数字经济健康发展至关重要。各国都有权依法保护本国的数据安全。同时，也都应为所有企业提供开放、公正、非歧视的营商环境。数字保护主义违背经济发展的客观规律，不符合全球化的时代潮流，不但有损全球消费者公平获得数字服务的权利，最终也会阻碍自身的发展。

第三，坚守公平正义。王毅认为，维护数字安全应以事实和法规为依据。把数据安全问题政治化，刻意搞双重标准，甚至不惜造谣抹黑，违背国际关系基本准则，也严重干扰和阻碍全球数字合作与发展。

有分析称，上述倡议提出的八个项目，虽然没有提到美国或其“清洁网络”（Clean Network）计划，但其中的一些承诺呼应了中国对于美国一些指控的回应，美国的这些指控涉及北京方面的不公平贸易行为和来自中国技术的安全威胁。

例如，上述倡议将敦促各国反对针对其他国家的大规模监控，并呼吁科技公司不要通过在产品和服务中安装后门来非法获取用户数据以及控制或操纵用户的系统和设备。美国官员指责中国科技巨头华为从事此类活动，并敦促与美国关系良好的政府阻止中国公司进入本国5G网络。华为否认了这些指控。

《华尔街日报》引述知情人士说，一些中国外交官已与多个外国政府接洽，寻求这些国家对上述倡议的支持。目前还不清楚这一举措引起了多大程度的关注。

美国国务院称，截至8月初，已有30多个国家和地区加入美国的清洁网络计划。蓬佩奥表示，该计划是为了保护美国公民的隐私和企业敏感数据不被中国共产党等敌意组织获取。蓬佩奥还鼓励外国政府和公司参与其中，以保护自身数据免受中国共产党的“国家监控和其他恶意实体”的影响。