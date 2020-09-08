国民党决定参加海峡论坛 王金平任团长

国民党今天宣布，国民党主席江启臣决定派团出席本月20日举行的海峡论坛，并由前立法院长王金平担任团长、国民党秘书长李干龙担任副团长。

从2009年起举办的海峡论坛，今年原本应按惯例于6月间举行，但因疫情而延后到9月举行。

综合台媒报道，国民党透过新闻稿说，王金平从政经历丰富，也曾兼任国民党副主席，了解台湾民情及中国大陆情势，“其圆融智慧向为各界推崇”。因此，他是此次代表团团长最佳人选。

国民党表示，自2016年民进党执政以来，两岸关系日益恶化，尤其过去半年来，由于中共对台态势强硬，民进党政府对大陆也不遑多让，两岸正逐步移入敌意渐深的危险境地，再加上在大陆解放军和美军在台湾周边的频繁活动，总统蔡英文已公开称担忧两岸擦枪走火。

国民党也指出，日趋紧张的两岸关系带来两个巨大风险，一是两岸经济合作架构协议（ECFA）中断对台湾产业的风险，二是两岸敌对造成在大陆的台湾人民所面临的各项挑战。

为此，国民党强调，为维护台湾安全繁荣，两岸必须持续交流对话，以逆转走向战争的恶意螺旋，为台湾人民提供更好的选择。

报道称，国民党代表团除了参加此次海峡论坛外，也将参访厦门地区的台商投资企业，并规划与台师和台生举办座谈。

陆委会警告

台湾陆委会发言人邱垂正早前曾表示，禁止机关、个人、政党以任何形式参加涉及“一国两制台湾方案”或“民主协商”的活动，并称民进党政府已完成《国安五法》及《反渗透法》；警告民众如果违反《国安五法》及《反渗透法》，将依法处理。

行政院长苏贞昌今早也说，国家法律政策都有相关说明，希望任何人、任何政党组织，都必须遵守国家法令。

历来每届海峡论坛，台湾方面总有约5000人到1万人前往厦门参加，但今年受疫情影响，目前为止只有800人左右参与。