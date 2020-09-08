《纽时》：美国考虑对新疆棉制品实施禁令

《纽约时报》引述知情人士透露，美国政府正在考虑针对来自中国新疆的部分或全部棉花制品发布禁令，因该地区涉嫌侵犯人权。

据报道，这一可能的禁令最早或许在当地时间周二（8日）宣布。该禁令的涉及范围目前还不清楚，比如它是否涵盖从新疆或中国发货的所有棉制品，还是可能扩大到从第三国发货的含有新疆棉花的产品。

新疆是中国工厂的棉花、纺织品、石油化工产品和其他产品的主要原产地。世界上许多最大、且最知名的服装品牌都依赖延伸至中国的供应链，包括使用产自新疆的棉花和纺织品。

报道也称，这项被称为“暂扣令”（withhold release order）的措施，将由美国海关及边境保卫局（CBP）发布。该机构过去曾对涉嫌在新疆使用强迫劳动的个别企业发布过此类禁令，但一直在考虑对更广泛的商品类别采取更全面的行动。

7月，特朗普政府将数家服装企业列入黑名单，以使用新疆强制劳力为由禁止他们购买美国产品。名单包括拉夫·劳伦（Ralph Lauren）、汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）等主要国际服装品牌目前已知的或以前的供应商。

名单上的数家中国企业以及由其供货的主要国际品牌对这些措施表示反对，称他们没有发现供应链中存在强迫劳动或其他虐待行为的证据。



