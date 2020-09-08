钟南山获习近平颁发“共和国勋章”

中国工程院院士钟南山在中国抗疫表彰大会上，获得中国国家主席习近平颁发“共和国勋章”。

综合中新社、央视和新华社报道，中国“全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会”8日在北京人民大会堂举行。习近平向国家勋章及国家荣誉称号获得者颁授勋章。大会一开始，全体人士为牺牲的烈士及人员默哀。

习近平在会上发表讲话，他指出，在过去八个多月时间里，中共带领各族人民，进行一场惊心动魄的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝的历史大考，付出巨大努力，取得抗疫斗争重大战略成果，充分展示了“中国力量”与“中国担当”。

习近平说，面对突如其来的疫情，党中央统揽全局、果断决策，第一时间实施集中统一领导，因时因势制定重大战略策略。他强调，抗疫斗争伟大实践再次证明，中国共产党所具有的无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨。

他还指出，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，任何自私自利、嫁祸他人、颠倒是非、混淆黑白的做法，不仅会对本国和本国人民造成伤害，而且会给世界各国人民带来伤害。

中国全国人大常委会上月通过颁授勋章的决定，钟南山因敢医敢言，提出病毒存在人传人现象等贡献，获得“共和国勋章”。天津中医药大学校长张伯礼、武汉金银潭医院院长张定宇，以及指导疫苗研究的军事科学院军事医学研究院生物工程研究所所长陈薇，获得“人民英雄”的国家荣誉称号。

钟南山在大会上发言时说，尽管抗击疫情斗争取得阶段性胜利，仍不能松懈，必须慎终如始。

据《人民日报》8月28日报道，在此次表彰的公示中，有1500人成为先进个人拟表彰对象，武汉市金银潭医院等500个集体为先进集体拟表彰对象，还有200人为全国优秀党员拟表彰对象，首都医科大学附属北京地坛医院党委等150个集体为先进基层党组织拟表彰对象。

在新闻领域，澎湃新闻记者魏凡、北京日报社记者贾晓宏、南方都市报记者刘军等获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”等荣誉。