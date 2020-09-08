林郑称被深圳扣留12港人须依内地法律处理

涉嫌违反《香港国安法》的“香港故事”成员李宇轩等12名港人，怀疑潜逃台湾时被中国内地海警截获，香港行政长官林郑月娥今天说，香港方面有被知会此次事件，但有关人士违犯内地法例，须依内地法律处理。

据香港电台网站报道，林郑月娥今天出席行政会议前被问到，部分被扣留人士无法与律师见面，他们的法律权利是否得到保障、特区政府将如何跟进。林郑回应说，特区政府与内地两年前已签订协议，当有港人在内地被捕，特区政府会获知会。

她说，香港警方已通知有关人士的家属，特区政府包括驻粤办会全力跟进他们提出的要求，但有关人士违犯内地法例，须要依据内地法律处理。

另据香港01网站报道，港区人大代表叶国谦受询时表示，这12名港人涉在内地司法管辖区因偷渡被捕，应交由内地法院审讯，在完成审讯和有关刑期后才送回香港，再由香港法院处理他们违反保释条件及早前被控告的罪行。他强调，即使当事人涉违反《香港国安法》，但由于是香港警方控告，故不会在内地审理相关罪行。

广东海警8月23日在香港东南方向海域截获涉嫌非法越境船只拘捕12人，其中大多有案在身，其中包括涉嫌勾结境外势力危害国家安全及洗黑钱在港被捕获保释的李宇轩，据报这12人目前关押在深圳盐田看守所。