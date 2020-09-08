中国原商务部长：万勿丢弃国际市场 保住对美市场尤为重要

中国商务部原部长陈德铭说，中国企业的国际市场万万不可丢弃，不仅是“一带一路”沿线和欧洲市场，保住对美市场尤为重要。

据新浪财经报道，陈德铭9月8日在“中国企业全球化论坛”上发表演讲说，当今世界的百年变局面临两个突出问题：一是美国保护主义引发的贸易和投资摩擦，尤其是违反多边规则的惩罚性关税和“实体清单”制度，不仅使中国、欧盟、日本等多国经济受到损害，美国自身也深受影响。

二是疫情肆虐已使全球超过2700万人感染，超过88万人失去生命。这个人传人的病毒潜伏期长，多靶点攻击器官，迄今还没有特效药物和足量疫苗加以遏制，主要采取隔离的方法加以防控。而隔离的“双刃剑”又迟滞了经济的增长，反过来使抗疫经费捉襟见肘。

陈德铭认为，中国企业在经历了疫情的阵痛和恢复期的反弹后，会迎来一个困难和机遇并存的艰难探索期。他强调，中国企业的国际市场万万不可丢弃，不仅是“一带一路”沿线和欧洲市场，保住对美市场尤为重要。

在其看来，美国和中国拥有世界上最大的两个国内市场，双方经济结构的互补性决定了“谁也离不开谁”。

他说：“从长期看，尽管未来中美关系以竞争为主，但我们仍要努力在有规则竞争中创造合作，避免或减少严重对抗。自2018年中美经贸摩擦以来，美国对华产品平均关税逐渐加征到20%，但今年1月至7月中国输美产品仍占美进口国别之首，美国的全球逆差以及美中贸易逆差纹丝不减，这是市场规律使然，后疫情时期的中国出口仍大有可为。”