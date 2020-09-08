三权分立争议 林郑：行政主导不等于干预司法独立

针对“三权分立”话题在香港引发的争议，香港特首林郑月娥今天回应说，香港在一国两制下的宪制安排、政治体制，回归23年来时常出现误解、争议或炒作，有些人“居心叵测”，喜欢利用这些事引起社会矛盾。她重申，政治体制是行政主导，但不等于特首会干预司法独立。

综合港媒报道，中国国务院港澳办港澳办及香港中联办昨晚发声明，重申香港没有“三权分立”，香港政治体制是“以行政长官为核心的行政主导”，司法独立不代表司法独大。

林郑今天出席行政会议前被问到，为何回归23年“三权分立”争议仍持续不休，她表示，回归以来对于香港政治体制仍时常出现误解、争议和炒作，可能源于宣传教育不足，也可能因为有人居心叵测，引发社会矛盾，又或者有人对此认识不深。

她认为，香港政治体制的宣传教育可以做得更好，对基本法、宪法和国安法都应由学校开始，有严肃认真的教育。她还说，香港的政治体制以行政主导，向中央人民政府负责，是清晰的真理。过去一星期，社会展开辩论已达致越辩越明的效果，希望日后不再成为炒作议题。

至于过去一段时间有法官在反修例案件的判决方面引起争议，有议员建议设立司法监察委员会，林郑说，香港的政治体制以行政主导，不等于特首会干预司法独立，特首有责任确保《基本法》全面贯彻准确落实，而《基本法》第85条列明法院审判时不受任何干涉。

她说，在今日香港政治较纷乱、较两极化的环境下，应把持原则，由行政、立法、司法，各司其职。她重申司法审判的独立至为重要，坊间即使对判决有不同意见，也要回归基本法初心。

林郑月娥和香港教育局长杨润雄日前的“香港无三权分立”说法在香港引起争议，港澳办及中联办昨天分别发声明，对林郑月娥的说法表达赞同及支持，强调香港特区的政治体制为“行政主导”而非“三权分立”，必须予以澄清。