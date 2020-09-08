小米市值蒸发400亿港元 中国三大股指震荡走低

中国A股三大股指震荡走低，全线飘绿。港股恒生科技指数今日也大跌2.37%，其中小米集团跌7%，美团点评跌6.5%，市值分别蒸发409亿港元（72.18亿新元）和988亿港元。

据新浪新闻报道，港股恒生科技指数今日大跌2.37%，美团点评暴跌6.5%，小米集团暴跌7%，众安在线跌6%，微盟、同程艺龙、猫眼等集体大跌。其中，美团点评一日蒸发988亿港元，小米市值蒸发409亿港元。

另据中国证券网报道，中国A股三大股指9月8日早盘震荡走低，全线飘绿，深成指跌逾1%，北向资金净流入超52亿元（人民币，下同，10.40亿新元）。截至午间收盘，上证指数报3281.29点，下跌0.34%，成交额1862.31亿元；深证成指报13140.82点，下跌1.08%，成交额3555.45亿元，两市合计成交额5417.76亿元；创业板指报2618.61点，下跌0.86%，成交额1971.37亿元。

据交易所消息，截至午间收盘，北向资金净流入超52.46亿元，其中沪股通资金净流入18.53亿元，深股通资金净流入33.93亿元。

盘面上看，行业板块跌多涨少，其中钢铁、采掘等板块涨幅居前，食品饮料、农林牧渔板块表现颓靡。概念板块涨跌不一，其中美丽中国等板块涨幅居前，养鸡板块表现较弱。两市个股跌多涨少，共计1511只个股上涨，2289只个股下跌，30只个股涨停，15只个股跌停。