环时：若印度一线部队继续开枪 必须面对被消灭的危险

在中国中国西部战区发言人指责印度向中国边防巡逻人员鸣枪后，中国官媒《人民日报》旗下市场化报章《环球时报》发文质问，印军向中国军人鸣枪威胁，是否在宣告边境地区不开枪的规约作废？如果答案是肯定的，那么中印就要准备共同迎来边境地区血雨腥风的新时期。

文章警告说，规则是印度先破坏的，印度应权衡好，冲突的后果责任在印度一边。如果印军一线部队继续鲁莽地使用枪支，他们必须准备面对在军事冲突爆发情况下就地被消灭的危险。

以下为原文：

《一线印军开枪逞能，离被消灭就不远了》

中国西部战区发言人北京时间星期二凌晨表示，非法越线进入班公湖南岸的印度军队向前出交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁，中国边防部队被迫采取应对措施稳控现地局势。发言人指出，印军的行径性质十分恶劣，中方提出包括印方立即撤回越线人员、严肃查处鸣枪挑衅人员等严正要求。

众所周知，中印边境地区之所以保持了40多年的大体平静，其间虽发生过两军对峙，但没有酿成严重战斗，就是因为双方都遵循了不在冲突中开枪的规约。两国军人今年6月发生了械斗并导致伤亡，然而直到那时双方仍然没有开枪。

印军星期一向中国军人鸣枪威胁，这是在宣告边境地区不开枪的规约作废了吗？如果是的话，那么中印就要准备共同迎来边境地区血雨腥风的新时期。

近来印度方面围绕边境摩擦有一些嚣张的表现，整个印度的舆论很不冷静。比如印方公然炫耀抢占了班公湖南岸的两个制高点，并且宣称将中国军队置于了印军步枪的射程之内。另外印方一再以中印整体外交关系相要挟，其心理明显是认为印度在中印外交关系中占有主动性，北京有求于新德里。

6月中印军队在加勒万河谷发生致命性械斗后，莫迪政府曾在舆论压力下表示将是否使用枪支的权力下放给一线部队。之后莫迪和国防部长辛格先后前往边境视察。不能不说，印度至少在舆论层面被民族主义悲情和战略上的妄自尊大裹挟，处在进一步挑衅中国的跃跃欲试状态。

我们必须在此严厉警告印方：你们越线了！你们的一线部队越线了，你们的民族主义舆论越线了，你们的对华外交政策越线了。你们在对中国军队和全体中国人民进行不自量力的挑衅，你们正在悬崖边上笨拙地倒立逞能。

印度的民族主义势力需要想一想，如果中印军队改变在边境地区处理分歧的逻辑，把“枪”放在最前面，那么他们在班公湖南岸抢占的两个“制高点”能有什么作用？现代军事冲突里还有多少“制高点”的位置？另外，究竟印度的“枪”多，还是中国的“枪”多，印度的军费有多少，中国的军费又有多少，印度人算不过来吗？

坚持不在边境地区使用枪支原则，这是人民解放军和中国国家的一份善意，力量强大的一方只有理性，而不会有软弱，印度民族主义分子们作为没有见过世面的井底之蛙，需要补上围绕道义ABC的这一课。

中国不希望中印边境地区开战，如果印方误读中方的善意，妄图用开枪震慑解放军部队，他们必将引火烧身，中方决不会为了避免战争而向他们妥协。如果印军一线部队继续鲁莽地使用枪支，他们必须准备面对在军事冲突爆发情况下就地被消灭的危险。规则是印度先破坏的，印度应权衡好，冲突的后果责任在印度一边。中方在做和平解决边境纷争的努力，但这个国家的军队显然做好了一切准备，热爱和平的人民将支持解放军为维护国家领土完整采取任何行动。我们已经对印方仁至义尽了，我们会用行动纠正印方一些势力对中国国家意志的误读。