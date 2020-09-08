习近平：中国抗疫成功展现中国制度优势

中共总书记、中国国家主席习近平今天在一场抗击疫情的表彰大会上称，中国在抗疫斗争中取得重大战略成果，充分展现中共领导和中国社会主义制度显著优势。他也强调，中国应对疫情公开、透明，并不点名抨击对中国抗疫不力的指责“颠倒是非、混淆黑白”。

中国官方今天在北京举行高规格表彰大会，肯定在抗击疫情中做出贡献的个人和集体。

习近平在致辞时说，抗疫斗争的实践再次证明中共“无比坚强的领导力”，“是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨”；“中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证”。

中国是最早暴发冠病疫情的国家，美国等西方国家认为，由于中国早期疫情防控不力，导致冠病全球大流行。

在超过一个小时的讲话中，习近平也强调中国“本着公开、透明、负责任的态度”，积极履行国际义务，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，发布新冠病毒基因序列等信息，公布诊疗方案和防控方案。

他还列举中国在疫情后向国际社会提供的资金、专家团队、抗疫物资援助，以展现中国对国际社会抗疫努力的贡献。

习近平不点名回击美国等西方国家的指控说，冠病疫情以一种特殊形式告诫世人，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身。“任何自私自利、嫁祸他人、颠倒是非、混淆黑白的做法，不仅会对本国和本国人民造成伤害，而且会给世界各国人民带来伤害。”（联合早报北京特派员杨丹旭）