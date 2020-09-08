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习近平：中国抗疫成功展现中国制度优势

文 / 杨丹旭

发布 / 2020年9月8日 2:01 PM

习近平今天在抗疫表彰大会上与国家勋章及国家荣誉称号获得者钟南山（右二）、张定宇（右一）、张伯礼（左二）及陈薇（左一）合影。（路透社）

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中共总书记、中国国家主席习近平今天在一场抗击疫情的表彰大会上称，中国在抗疫斗争中取得重大战略成果，充分展现中共领导和中国社会主义制度显著优势。他也强调，中国应对疫情公开、透明，并不点名抨击对中国抗疫不力的指责“颠倒是非、混淆黑白”。

中国官方今天在北京举行高规格表彰大会，肯定在抗击疫情中做出贡献的个人和集体。

习近平在致辞时说，抗疫斗争的实践再次证明中共“无比坚强的领导力”，“是风雨来袭时中国人民最可靠的主心骨”；“中国特色社会主义制度所具有的显著优势，是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证”。

中国是最早暴发冠病疫情的国家，美国等西方国家认为，由于中国早期疫情防控不力，导致冠病全球大流行。

在超过一个小时的讲话中，习近平也强调中国“本着公开、透明、负责任的态度”，积极履行国际义务，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，发布新冠病毒基因序列等信息，公布诊疗方案和防控方案。

他还列举中国在疫情后向国际社会提供的资金、专家团队、抗疫物资援助，以展现中国对国际社会抗疫努力的贡献。

习近平不点名回击美国等西方国家的指控说，冠病疫情以一种特殊形式告诫世人，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身。“任何自私自利、嫁祸他人、颠倒是非、混淆黑白的做法，不仅会对本国和本国人民造成伤害，而且会给世界各国人民带来伤害。”（联合早报北京特派员杨丹旭）

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