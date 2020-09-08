蔡英文：印太地区须合作 防止侵略行为扩张

台湾总统蔡英文表示，印太区域内理念相近的地区应该合作重整供应链，打造后疫情时代的繁荣契机来确保区域安全与稳定，并协调、采取一致策略与作为，防止侵略行为扩张。

据《联合报》报道，台湾外交部与国防安全研究院今日（8日）和明日举行“凯达格兰论坛”。蔡英文今日出席开幕并致词说，该会议将聚焦讨论后疫情时代区域安全议题，包括地缘政治的变化，疫情对亚太安全的冲击与影响，以及台海、南中国海安全、全球公卫安全与经济安全等议题。

蔡英文说，安全和经济发展密不可分，印太区域内理念相近的地区应该合作重整供应链，打造后疫情时代的繁荣契机来确保区域安全与稳定；印太区域内理念相近的民主地区必须协调、采取一致策略与作为，防止侵略行为扩张。

蔡英文说，今年大家面对21世界最大的挑战，也就是冠病疫情。台湾的防疫很成功，现在是全世界对安全的地方之一，台湾防疫成功的因素之一是口罩，现在一天可制造两千万片口罩，是世界第二大口罩生产国，更向世界80国捐赠超过五千万片口罩，而台湾相信，助己能使自己助人，在这方面，抗疫和安全议题有共同之处。

蔡英文说，台湾身处捍卫民主的前线，有坚定决心捍卫自由民主，在国防方面增加预算，采取的措施包括军购、加速发展不对称作战能力、改革后备战力、确保军队装备符合需求、强化国防工业自主等，以因应各项新的军事挑战、强化自我防卫能力。

蔡英文说，疫情时代台湾面对的挑战远超过公卫和安全，疫情也打乱了全球经济和国际贸易，台湾依赖的全球供应链和贸易机制非常脆弱，但现在也是重新检视全球经济合作和重组供应链的时候，美国在台协会（AIT）最近举办论坛，美国、日本和欧盟成员国等国代表参加，同意理念相近民主地区应合作，建立不受政治威胁影响的供应链、强化供应链韧性。

蔡英文表示，只有藉由合作，才能创造和平、繁荣和安全的印太区域，合作才能确保各地区珍惜的价值，包括安全、人权和民主。