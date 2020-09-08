中国商务部副部长：希望外商能在中国安心经营

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文8日表示，让更多外资企业分享中国市场、中国机遇。中国商务部正加快推进修订鼓励外商投资产业目录相关工作，将大幅增加鼓励条目，支持更多外资企业享受相关税收政策。

据中新网报道，王受文8日在阿里巴巴和中国国际投资贸易洽谈会举办的“云上投洽会”上线仪式上指出，今年以来疫情全球大流行，使世界百年未有之大变局加速变化。世界经济低迷，保护主义、单边主义上升，全球市场需求不足，国际投资合作面临复杂严峻的形势。

他介绍，中国商务部加紧推动各项政策措施落地见效，稳住外贸外资基本盘。今年6月，《海南自由贸易港建设总体方案》出炉，进一步引领更高水平开放型经济发展；今年外商投资负面清单出台，负面清单条数从40条进一步缩减到33条，扩大了金融、教育、农业等领域开放。《外商投资企业投诉工作办法》8月出台，加大力度保护外商投资合法权益。

王受文透露，目前，商务部正加快推进修订鼓励外商投资产业目录相关工作，将大幅增加鼓励条目，支持更多外资企业享受相关税收政策。

针对当前不少企业界人士对全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击的担忧，王受文明确表示，作为吸引外资的主管部门，将继续落实好外资准入负面清单，扩大鼓励外商投资范围，让更多外资企业分享中国市场、中国机遇；将进一步建立健全外商投资服务体系，帮助解决困难问题；将进一步实施好《外商投资法》及配套规定，营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

王受文说：“我们希望的是外商能在中国安心地经营，获得长期、稳定的发展。”

今年以来，中国吸收外资增幅实现了由“负”转“正”，总体好于预期。据王受文介绍，前7个月，中国实际使用外资5356.5亿元人民币（1071.9亿新元），同比增长0.5%，一批重大外资项目加快落地。其中7月当月，实际使用外资同比增长15.8%，连续第四个月实现单月吸收外资正增长。