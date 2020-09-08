中国酒店市场加速回暖 料明年初酒店投资将反弹

最新研究报告显示，中国国内酒店市场正加速回暖，预计酒店资产投资活动在2021年初将反弹。

据中新社报道，仲量联行8日发布的《酒店业复苏之路》报告指出，中国三亚和上海等主要市场的酒店入住率已经出现大幅回升，同时由于跨国出行仍然受限，国内休闲旅游需求将于短期内进一步增加。

截至7月，三亚高端酒店入住率达78.6%，已超过疫情前水平；在上海，这一数字从3月起也呈现出持续增长的趋势，并于7月达到55.3%。

仲量联行大中华区酒店及旅游地产投资咨询部副总裁陈玲玮分析说，得益于中国对于疫情的有效控制，国内酒店行业在第二季度开始出现复苏迹象。由于国际出行依然受限，积压的旅游需求又在不断释放，导致以国内游客为主的休闲游需求大幅增长，以三亚为代表的热门目的地酒店市场呈现出快速回暖趋势，入住率已超过去年同期水平。这也增强了业主及投资人对于未来市场的信心。

去年中国大陆酒店交易额达143亿元人民币（28.60亿新元），约占亚太地区酒店行业总交易额的15%，成为亚太区第二大活跃的市场。今年，尽管疫情为市场带来短期不确定性，但国内酒店交易市场依旧表现稳健。2020年上半年，上海酒店交易额共计41亿元，同比增长近60%，北京的交易量同比减少超过80%，但考虑到其稳健的经济基础，预计投资者的兴趣将保持强劲，整体交易活动也会在2021年初有所反弹。

仲量联行预计，未来国外资本的投资兴趣持续增长，境外投资者预计将持续关注老旧或表现不佳的酒店物业增值机会，通过收购、翻新或改造提升资产价值。

此外，“Staycation”将推动酒店市场复苏：“Staycation”是今年入夏以来迅速走红的新词，“Stay”+“Vacation”意指放弃长途旅行和家人或者朋友择一家度假式酒店，而这种模式下迅速走红的本地休闲旅游需求也将助推酒店市场短期内的复苏。长期来看，Staycation热门目的地城市的豪华和超高端酒店细分市场预计也将呈现更大的反弹。