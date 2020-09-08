印国防部反驳中国军方指控 指中方挑衅使局势升级

针对中国军方指控印度军队昨天在拉达克地区“鸣枪威胁”解放军，印度国防部发表声明反驳中国的说法，并指中国西部战区司令部发言人张水利发表的声明，是“为了误导他们国内和国际观众”。

张水利今天凌晨发表声明称，印军在9月7日非法越线进入中印边境西段班公湖南岸神炮山地域，并在行动中悍然对前出交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁，中国边防部队被迫采取应对措施稳控局势。

张水利的这项声明被媒体公开报道后不久，印度国防部即发表了声明反驳。

印度国防部指出，印度致力于脱离接触，以及让实际控制线（LAC）局势降级，而中国则继续采取挑衅性活动让局势升级（China continues to undertake provocative activities to escalate）。

印度国防部强调，印度军队在任何阶段都没有越过LAC，也没有使用任何侵略手段，“包括鸣枪”。

印度媒体报道，中印上一次开火是在1975年的图龙拉山（Tulung La），如果中国指控属实，代表这是中印双方45年以来第一次有人开火。

印度国防部也在声明中说，在双方进行军事、外交和政治层面的接触时，“中国解放军却一直在公然违反（blatantly violating）协议，并进行激进的行动”。

例如在9月7日的鸣枪事件中，是解放军试图接近印度在LAC的一个前沿阵地，当遭到印度部队劝阻时，解放军向空中发射了几发子弹，试图恐吓印度的部队。然而，尽管受到严重挑衅，印度军队仍保持极大克制，以成熟和负责任的态度行事。

声明最后强调，印度军队致力于维护和平与安宁，但也决心不惜一切代价保护国家完整与主权，“解放军西部战区的声明是为了误导他们国内和国际观众”（The statement by the Western Theatre Command is an attempt to mislead their domestic and international audience）。

此前，《今日印度》引述印度军方消息人士称，是中国士兵向印度阵地开火后，印军才鸣枪示警。该消息人士还说，近期中印边境军队一直处于高度戒备状态，中国军队试图重新控制被印方控制的两个战略山峰。