印国防部反驳中国军方指控 指中方挑衅使局势升级

针对中国军方指控印度军队昨天在拉达克地区“鸣枪威胁”解放军,印度国防部发表声明反驳中国的说法,并指中国西部战区司令部发言人张水利发表的声明,是“为了误导他们国内和国际观众”。

张水利今天凌晨发表声明称,印军在9月7日非法越线进入中印边境西段班公湖南岸神炮山地域,并在行动中悍然对前出交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁,中国边防部队被迫采取应对措施稳控局势。

张水利的这项声明被媒体公开报道后不久,印度国防部即发表了声明反驳。

印度国防部指出,印度致力于脱离接触,以及让实际控制线(LAC)局势降级,而中国则继续采取挑衅性活动让局势升级(China continues to undertake provocative activities to escalate)。

印度国防部强调,印度军队在任何阶段都没有越过LAC,也没有使用任何侵略手段,“包括鸣枪”。

印度媒体报道,中印上一次开火是在1975年的图龙拉山(Tulung La),如果中国指控属实,代表这是中印双方45年以来第一次有人开火。

印度国防部也在声明中说,在双方进行军事、外交和政治层面的接触时,“中国解放军却一直在公然违反(blatantly violating)协议,并进行激进的行动”。

例如在9月7日的鸣枪事件中,是解放军试图接近印度在LAC的一个前沿阵地,当遭到印度部队劝阻时,解放军向空中发射了几发子弹,试图恐吓印度的部队。然而,尽管受到严重挑衅,印度军队仍保持极大克制,以成熟和负责任的态度行事。

声明最后强调,印度军队致力于维护和平与安宁,但也决心不惜一切代价保护国家完整与主权,“解放军西部战区的声明是为了误导他们国内和国际观众”(The statement by the Western Theatre Command is an attempt to mislead their domestic and international audience)。

此前,《今日印度》引述印度军方消息人士称,是中国士兵向印度阵地开火后,印军才鸣枪示警。该消息人士还说,近期中印边境军队一直处于高度戒备状态,中国军队试图重新控制被印方控制的两个战略山峰。