王金平︰赴陆前后 若蔡英文要见面一定遵从

国民党确定推派台湾前立法院长王金平率团前往厦门参加“海峡论坛”，王金平今天受访时说，希望此行缓和两岸紧张情势，进行活动会遵守相关法规，行前行后若总统蔡英文要见他，他一定遵从。

据台湾《自由时报》报道，王金平说，海峡论坛是民间交流性质的重要活动，让两岸能有机会交流的场合，近期因中美关係紧张，牵动台湾也有相当程度疑虑，但两岸官方没有往来，海基会、海协会也没有直接联络，在此情况下，国民党更需要主动负起重要责任，协助两岸交流、缓和紧张情势，因此国民党主席江启臣邀请他担任团长。

对于此前陆委会表达不乐见此行，王金平表示，这是宣示性的，依据法律规定的提醒，没有不让他去的意思，自己一切也都会遵守相关法规，此行预计16日从台北出发、21日回到台北。

至于蔡英文政府是否有派人沟通，王金平说，他自己今天才下决定，“如果行前、行后要见我，我一定遵从她的意思。”

被问及是否将与中国大陆官方高层会面，王金平回答说，“没有，客随主便”。

从2009年起举办的海峡论坛，今年按惯例原本应于6月间举行，但因疫情而延后到9月举行。

国民党今天早些时候宣布，主席江启臣决定派团出席本月20日举行的海峡论坛，并由王金平担任团长、国民党秘书长李干龙担任副团长。