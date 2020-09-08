农夫山泉被指估值过高 钟睒睒在首富之位仅坐半小时

中国饮料企业农夫山泉9月8日在香港上市首日高开，但此后股价开始下跌。农夫山泉公司董事长钟睒睒的身价一度超过腾讯主席马化腾，但随着股价下跌，仅仅在首富位子上停留半个小时。

据界面报道，农夫山泉9月8日在香港上市首日高开85.12%，每股报39.8港元，市值超过4400亿港元（776.10亿新元），但此后股价开始下跌，截至12点，其股价涨54.88%，每股报33.3港元。

香颂资本执行董事沈萌认为：“农夫山泉的价格已严重偏离合理区间，且其是香港H股，估值已过高，虽然该公司市场份额大，但如今溢价过多。”“股价有所回落，说明二级市场广大投资者对其估值存在泡沫化的认知。”

快消品营销专家肖竹青则认为，农夫山泉高市值、高市盈率与其经营方式不无联系，“该公司在全国核心终端投放了60000台冰柜，由钟睒睒直接领导300人的市场稽查队伍查终端铺市率、农夫冰柜陈列与专用效果、市场费用使用效率。同时其清退了全国各地销售办事处写字楼，所有业务人员每日到经销商和分销商处报到、理货跑单。农夫山泉所有市场费用全部下放给经销商，与业绩达成结果强关联，杜绝营销费用截流和腐败。”

据天眼查数据显示，农夫山泉创始人钟睒睒通过养生堂持有公司65.52%股份，并直接持有15.06%，截至9月8日午间休市，农夫山泉市值为3725.68亿港元。以此推算，钟睒睒持股市值为3002亿港元。同时，钟睒睒还通过养生堂持有万泰生物56.98%的股份，并直接持股18.17%，万泰生物总市值约为846.43亿元，钟睒睒持股市值为636亿元。

也就是说，截至9月8日午间休市，钟睒睒“身家”约3284亿元，低于马化腾的568亿美元（约合人民币3883亿元）。而其在农夫山泉股价高点登顶中国首富，首富之位只坚持了半个小时。

食品产业分析师朱丹蓬分析说：“农夫山泉之所以受到资本市场的青睐也与业绩有关，体量大、利润好自然会受到追捧。但目前股价偏高，投资者的空间已不大。”“从业务上来看，农夫山泉是山泉水，并没有太多附加值，未来发展的趋势一定是矿泉水。其除了水业务，茶业务占有一定份额，而果汁、咖啡等份额很小，所以产品矩阵含金量并不高。”

资料显示，农夫山泉目前产品类别包括包装饮用水、茶饮料、功能新饮料、果汁饮料，四个品类在2019年的市场份额分别为20.9%、7.9%、7.3%和3.8%。该公司近年也在扩充产品品类，包括咖啡飲料、苏打水饮料等，并在2019年合计取得4.47亿元的营收，占总收益的1.9%。

值得一提的是，疫情期间，该公司消费者流动性减少，零售网点关闭使得产品需求受到重大影响，由此导致其收到的客户订单数量减少。数据显示，截至2020年5月31日的五个月，其收益和净利润较2019年同期分别减少12.6%和18.2%。