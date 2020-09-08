中国暂停进口19个国家56家企业的冷链食品

中国海关总署相关司局负责人说，海关总署对发生员工感染19个国家的56家冷链食品企业采取了暂停进口措施。

据新京报报道，海关总署相关司局负责人9月8日在肉类产业发展大会上介绍，海关总署对发生员工感染19个国家的56家冷链食品企业采取了暂停进口措施，其中有41家企业系自主暂停对华出口。

截至9月7日，海关总署累计抽查30个国家和地区的76家肉类、水产品、乳制品、冷冻水果企业。抽查情况看，出口国家主管部门和企业履行承诺，加强源头管控，但也有部分企业存在员工口罩手套佩戴不规范、洗手时间不够、消毒处理措施不足等问题，被抽查企业均承诺将积极整改。

中国海关还对进口冷链食品开展病毒风险监测，截至9月7日，共抽样检测样本50多万个，覆盖产品样本、内外包装样本、集装箱内壁样本等。

中国是肉类进口大国，截至目前，中国已批准从38个地区2020家企业进口猪、牛、羊、禽、鹿、马、驴肉等7种肉类产品。中国进口肉类总量已从2014年的279.2万吨增至2019年的617.82万吨，五年来增加了121.28%。今年前8个月进口658万吨，已超过去年全年进口量。

2019年以来，根据国际动物疫情状态，海关总署暂停了波兰禽肉、匈牙利禽肉、爱尔兰牛肉和哈萨克斯坦羊肉对华出口，对60家履行主体责任不到位的企业采取了取消或暂停注册资格等措施，并对169批不符合中国食品安全法律法规和食品安全国家标准要求的肉类实施了退运或销毁处理措施。