中国50强房企月均拿地金额明显高于去年

中国50家代表房企1月至8月月均拿地均值为1906.4亿元（人民币，下同，381.60亿新元），明显高于2019年月度均值。这显示出，在疫情影响褪去以及房企融资收紧信号愈发明显下，部分企业抓紧窗口期，投资拿地步伐加快。

据澎湃新闻报道，中国指数研究院数据显示，50家代表房企1月至8月月均拿地均值为1906.4亿元，明显高于2019年月度均值。其中，33家房企2020年1月至8月月均拿地金额超过2019年月度均值；另有16家房企1月至8月月均拿地金额不及去年。

数据显示，今年1月至3月，受疫情影响，部分城市推地节奏放缓或暂停，50家代表房企拿地规模较小；4月起，在市场置业信心逐渐恢复、各地优质地块推出量增加以及资金面略有改善等因素影响下，50家代表房企拿地积极性明显提升，5月略有回调后6月又升至上半年最高点，进入三季度拿地规模持续下降。

50家代表房企中，31家8月拿地金额较前七个月均值出现下滑。有18家企业8月拿地金额较1月至7月均值有所增加，14家企业单月拿地额超过50亿元。

中指研究院常务副院长黄瑜指出，目前整体来看，房企拿地节奏逐步恢复。从8月单月来看，在经历过二季度的充足补充后，50家代表房企7、8两个月拿地规模出现回调。结合销售来看的话，50家代表房企拿地强度同比增强，拿地销售比均值同比增长0.9个百分点，这其中TOP11至20房企投资仍最积极，拿地销售比均值达51.2%。

8月以来，关于监管层将设置“三道红线”、 将房企分为“红橙黄绿”四档，据此来收紧房企融资的消息频传，与此同时多个部门释放收紧房地产企业融资阀门的政策信号。去杠杆、降负债、预防系统性金融风险确保房地产市场平稳健康发展成为房企或早或晚将面临的问题。

有房企人士指出，从政策方向上看，未来房企融资明显会受到限制，融资收缩也有利于房地产行业健康、适度的发展，伴随着融资收紧后续土地市场也会冷静一下，对部分资金链相对充裕的房企而言四季度可根据土地储备情况适时的补一些。