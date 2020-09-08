台湾一小学内蒋介石铜像被铁丝网围起 校方：应上级要求柔化权威

台湾彰化县北斗镇的一个小学内，蒋介石的铜像被金属铁网团团围起，像是关在牢里一样。校方今日（8日）回应说，这是为了配合台湾政府，将校内威权象徵柔化。

据中时电子报报道，校方回应说，学校是为了配合台湾政府，柔化校内的威权象徵。校方计划用藤蔓将铁笼布满，通过绿化和美化与校园环境结合，但是现在给民众造成的观感不佳，因此将会把铁笼拆除。

据了解，台湾政府要求地方中小学校，对校内威权象徵的铜像做处置，虽然未明确要求拆除，但该校已经第二次收到公文。

校方说，公文指全县只剩下19所中小学尚未处置铜像，希望校方能尽快处理。至于公文具体来自何处，校方不愿透漏。

校方表示，因为“上面”有交代，要求校内不能有“蒋公”威权的意象存在，必须回报如何处置，但学校和捐赠者希望保留铜像，但又得符合“上面”规定，因此才决定打造装置艺术，与校园的植物融为一体，利用藤蔓等将其覆盖，所以必须先架设铁架，再进行植栽的部分。

校长陈彦龙强调，该铜像是1982年，地方纺织工厂董事长所捐赠，与学校有一定程度上的历史记忆，因此不可能贸然拆除，但施工过程可能有瑕疵，当初设计想通过绿化和美化与环境结合，只是尚未完工就有人拍照传出去。学校将先拆除铁网，后续再思考该如何施工。

