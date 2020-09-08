淡马锡控股的中国持仓首次超过对新加坡市场的投资

淡马锡控股发布年报说，得益于对阿里巴巴等公司的投资收益增加，其中国持仓首次超过对本土新加坡市场的投资。

据彭博社报道，截至3月31日，淡马锡的中国资产比重上升至29%，而新加坡所占比重则为24%，这也是该公司1974年成立以来国内市场投资所占比重所处的最低水平。因全球市场今年受疫情冲击，今年淡马锡对新加坡电信、星展集团等对本土市场持仓最大的公司估值缩水。

尽管中美政治经济脱钩的风险增加，但这家投资巨头仍在增持中国资产。淡马锡对中国的投资敞口包括中国工商银行和美团点评等，对美国和欧洲的敞口分别为17%和10%。

企业发展资深董事总经理Yeoh Keat Chuan说：“从中期来看，我们对中国持乐观态度。”他补充道，政府的刺激措施料将支持经济复苏和就业。

贝莱德和淡马锡8月份获准与中国建设银行在中国成立资产管理合资业务，这也是淡马锡推动进入中国金融服务行业的几大举措之一。其他中国持仓包括在阿里巴巴旗下蚂蚁集团的持股。知情人士透露，蚂蚁集团将在香港和上海公开上市，寻求估值达到2250亿美元（3081.60亿新元）。

淡马锡副首席财务官Chin Yee Png说：“我们很高兴加入蚂蚁集团这段旅程” ，但对该公司IPO不作具体评论。

她在周二的简报会上对记者说：“我们很喜欢这家公司在中国金融服务领域从事的业务，之前可能无法获得信贷的大众可以享受到普惠金融服务。”“蚂蚁集团继续发展的潜力很大。”

在地缘政治等因素影响下，淡马锡已将所持阿里巴巴的一半股票从美股换成了港股。为规避潜在美国制裁，其他几位主要投资者也将所持阿里巴巴美股换成了港股。