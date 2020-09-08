香港第三季物业投资淡静 大额成交由内地投资主导

国际房地产顾问公司戴德梁行指，香港第三季物业投资市场由内地投资者主导促成过半数的大额成交。住宅市场楼价仍受压，预计全年楼价跌幅维持约10%。

据中新社报道，戴德梁行8日召开网上记者会介绍，香港第三季物业投资市场仍然淡静，当地及海外投资者维持观望。截至9月8日，物业投资市场录得32宗1亿港元（0.18亿新元）以上的大额交易，其中仅10宗为商用物业交投。戴德梁行香港资本市场部执行董事高伟雄分析说，鉴于市场气氛未见改善，预料物业投资市场成交量及成交金额将跌至十年低位。

据介绍，近月香港商用物业需求偏软，大部分当地及国际投资者保持观望态度，但内地投资者相对活跃，主导本季超过半数的大额成交。

本季香港工业物业交投较其他物业市场活跃，主要来自全栋工业大厦买卖，高伟雄分析指，由于零售商铺、写字楼的租金下调，而工业大厦租金相对平稳，且单价较便宜，令不少投资者转向这类投资机会。

住宅市场方面，戴德梁行大中华区副总裁及大中华区策略发展顾问部主管陶汝鸿说，受第三波疫情影响，8月住宅成交量按月下跌29%，预计到9月成交量将有机会反弹。

不过，陶汝鸿认为楼价受压因素仍然存在，包括失业率、经济增长率、出口数字等。有经济学家预测失业率将在年末进一步上升至7%，而经济表现也比预期差。

从具体案例来看，香港较为热门的屋苑，如太古城、第一城、杏花村等，价格下跌都较为明显，以太古城为例，年初迄今楼价下跌了8至9个百分点，而与去年同期相比，则有双位数跌幅。综合上述因素，陶汝鸿预计，第四季热门屋苑的楼价跌幅应该维持5%左右，全年楼价跌幅约10%。