中国左派刊物《中流》被停19年复刊

被停刊19年的中国左派刊物《中流》近日“复刊”，并以电子版形式发布《中流丛刊》创刊号。

《明报》引述该刊负责人表示，将以马列毛主义为根本宗旨，鼓励并倡导包括传统马克思主义、国家主义等在内不同观念的讨论和碰撞，为21世纪中国社会主义的复兴提供思想动能。

至于是否进一步让纸本杂志复刊，《中流丛刋》编辑部表示，纸本杂志将待“条件成熟后适时推出”，并称电子版的复刊，已获得包括清华大学中文系教授汪晖、北京大学中文系教授孔庆东等人的支持和祝贺。

左翼网站、同时是《中流丛刋》发行方的“进步文化网”8月24日发文宣布创刊。

文章称，2020年是《中流》创刊人、已故作家魏巍诞辰100周年，该刊选择在2020年创刊，并沿用“中流”的名称，“显然有继承魏巍精神的象征意义”。

文章引述不具名的该刊负责人称：“《中流丛刊》作为泛左翼杂志，将以马列毛主义为根本宗旨，努力摆脱各种‘小团体’‘小圈子’意识，立足于当下中国社会以及知识界的复杂状况，鼓励并倡导包括传统马克思主义、青年马克思主义、毛左派、自由主义左派、国家主义、民族主义及民主社会主义、托派等在内不同观念的讨论和碰撞，构建主流与边缘，学院与民间的对话平台，凝聚共识，为21世纪中国社会主义的复兴提供思想动能。”

在创刊号中，《中流丛刊》推出了《回到马克思》专题，除收录当今中外左派人士的文章外，还点名批判《武汉封城日记》作者方方，并以“暴起暴落”形容方方及中国右派人士。

中国问题专家胡星斗认为，《中流》当年是代表中共党内“特別左”的声音，在社会上也有一定支持。然而，新的《中流》不应该为极左势力推波助澜，而是成为“建设性”、“理性”的左派。