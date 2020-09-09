胡锡进称北京将制裁访台美国高官

《环球时报》总编辑胡锡进在社交媒体上说，中国大陆将制裁访问台湾的美国高层官员。

胡锡进昨天在推特发文称，据他所知，大陆将制裁访台的美国高层官员以及与他们有关联的美国企业。此外，这些官员也永不获准进入大陆，“相关的美国企业将失去大陆市场”。

美国卫生与公共服务部长阿扎尔（Alex Azar）上个月高调率团访问台湾，成为40年前美国与台湾断交以来访台层级最高的现任美国官员。美国与中国大陆1979年建交并与台湾断绝外交关系以来，大陆官方一直反对美国高级官员访问台湾。

此外，胡锡进也在微博写道，有台湾媒体近期放风称，台湾将与美国成立“美台经济与商业对话机制”，并可能重启“贸易暨投资框架协议”谈判。据称，台湾正积极推动美国商务部长罗斯访台，并可能邀请美国负责经济事务的副国务卿克拉奇赴台。

他对此批评：“台湾当局推动这些活动用意很清楚，不外乎是挟洋自重，贴靠美国。这能给台湾民进党当局带来安全吗？美国能成为台湾的靠山吗？答案是否定的。”

胡锡进形容，台湾只不过是美国人手里的“一个小棋子”而已，并呼吁准备访台湾的美国官员要三思。

“你们应该了解台湾问题在中国人心中的分量。对于胆敢在台湾问题上挑衅中国的美国人，中国人民会记你一辈子。你们今后不要来中国了，不欢迎你们。你们自己和关联的企业也不要和中国做生意了，会受到制裁。你们的下场也不会好的。”

