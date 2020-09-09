媒体报道内蒙古发生抗议 中驻日使馆：政治炒作

针对媒体报道称中国内蒙古自治区因实施新的双语教育政策而发生抗议活动，中国驻日本大使馆发言人认为这是“别有用心的政治炒作”。

内蒙古教育厅8月26日宣布，自今年9月1日秋季开学起，要求当地以蒙语授课的小学一年级和初中一年级语文课开始使用国家统编教材。今后两年小学一年级的政治课、初中一年级的历史课也将使用统编教材，并改用汉语授课。

据许多境外媒体报道，这项新政策引发不少蒙古族人担忧本族文化和身份将受到冲击，在内蒙古数座城市引发示威抗议及罢课，甚至有家长据报拒绝送小孩入学。

对此，中国驻日本大使馆昨天以发言人名义在官网回应此事。

发言人表示，近年来中国国家教材委员会组织专门力量统一编写语文、政治、历史三科教材，自2017年开始就在中国所有中小学统一使用。今年开始，包括内蒙古自治区在内的六个省区也开始使用该教材。

发言人说，三科统编教材不影响民族语言授课学校其他学科课程的设置，蒙古语文课时不变，使用教材不变，授课语言文字不变，现有双语教育体系也没有改变。

发言人最后强调，国家通用语言文字是一个国家主权的象征，学习和使用国家通用语言文字是每个公民的权利和义务，不仅中国如此，世界其他国家也是如此。

“中国政府一贯根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民族区域自治法》和《中华人民共和国教育法》等有关法律，在少数民族地区推广国家通用语言文字，同时坚持各民族语言文字一律平等原则，依法保障包括蒙古族在内的各个民族使用和发展本民族语言文字的自由。”

针对内蒙古出现示威的报道，中国外交部发言人华春莹上周同样在例行记者会上说，这是“别有用心的政治炒作”。华春莹也说，国家通用语言是主权的象征，学习和使用国家通用语言是公民的责任和权利。