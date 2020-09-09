港中学生网课头像含“光复香港” 被停课一周 

香港一名中学生在网上课堂使用的个人头像照片中展示“光复香港 时代革命”标语，被校方要求删除照片，并停课一周。

据香港明报网报道，涉事的陈同学（化名）是香岛中学一名中四学生，陈同学表示，已应校方要求在5分钟内移除照片，但校方仍以他行为有损校誉为由，勒令他由7日起停课一周，如再犯会开除学籍。报道称《明报》正向香岛校长黄颂良查询这起事件。

陈同学称，照片是自己担任网媒记者时拍摄的新闻照片，明白照片或涉政治问题，理解校方要求移走，但难以接受停课、记过处分。

香港教育局发言人称，学校是学生学习的地方，任何人不应利用学校作为表达政治诉求的场地，重申“光复香港 时代革命”口号有港独、颠覆国家政权的含意，而《香港国安法》禁止分裂国家的行为和活动，吁不要以身试法。

教育局还说，早前已致函学校，清楚指出学生不应进行或参与涉嫌违法的行为和活动，也要劝止参与拉人链、罢课等，若有关学生屡劝不改，校方应按训辅及惩处机制处理。“相信学校会尽量给予犯错学生有改正的机会，不会轻言放弃他们。”

今年6月，香岛中学一名教师疑未禁止学生在音乐考试中演奏《愿荣光归香港》，不获校方续约，事后有学生及校友拉人链声援。校方当时发声明称，香岛中学是传统爱国学校，要教导学生热爱国家。