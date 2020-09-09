印度官员称中国军方找到五名失踪印度青年

印度官员说，中国解放军已回复印度军队以热线电话发出的协寻要求，并确认在中国这一侧找到阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh，中国称藏南地区）的五名失踪年轻人，双方正在讨论把这五人移交给印度的方式。

印度青年事务与体育及少数民族事务国务部长Kiren Rijiju，昨天傍晚在个人推特上透露上述消息。他也是阿鲁纳恰尔邦选出的国会议员。

Kiren Rijiju昨天发推文说，早前失踪的五名印度青年已被中方找到。（Kiren Rijiju推特）

《印度时报》此前报道，称这五名失踪的年轻人被解放军“掳走”（abduct）。另一家印媒《阿鲁纳恰尔时报》（Arunachal Times）也说，五名青年其中一人的家属称，他们是被解放军掳走。五人疑似是在打猎时遭解放军掳走。

印度与中国5月初在拉达克地区对峙迄今已超过三个月，期间还在6月15日发生中印45年以来最严重的死伤冲突。双方部队8月底又在班公错湖爆发冲突，据报导致一名印度特种边境部队藏族士兵阵亡。

正当中印于边境陷入紧张的武装对峙之际，双方军队昨天分别发表声明，指责对方在边境对峙中鸣枪。

中印双方上次在对峙中鸣枪，是1975年发生在双方争议的阿鲁纳恰尔邦。分析人士认为，中印双方多年来一直遵守在边境地区不开枪的约定；如果这一约定被打破，双方爆发武装冲突的可能性将大增。

中印边境鸣枪事件引发中国舆论高度关注，要求中方强硬反击印方挑衅的声音也明显升高。

人民日报社旗下的《环规时报》昨天发表社评说，中国不希望中印边境地区开战。如果印方误读中方的善意，妄图用开枪震慑解放军部队，他们必将引火烧身，中方决不会为了避免战争而向他们妥协。如果印军一线部队继续鲁莽地使用枪支，他们必须准备面对在军事冲突爆发情况下就地被消灭的危险。

清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰昨天表示，最新事态说明印度“以压促谈”的思路不仅没有变化，而且出现了“以武逼谈”的趋势。若印方继续推高紧张局势，届时局势也将会从量变发展到质变，不排除进一步增大未来两国边境爆发更大冲突的可能性。不过也有学者指出，鸣枪事件虽然增大了中印爆发军事冲突的风险，但也不意味着局势已经完全失控，因为中印高层都没有开战的意愿。中国外长王毅和印度外长苏杰生有可能本月10日在莫斯科会晤，预计双方将商讨有关边境局势降温的措施。