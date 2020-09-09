《环时》：澳情报人员突击搜查中国驻澳记者住所

《环球时报》今天透露，澳大利亚情报部门人员近日悍然突击搜查中国驻澳媒体记者住所，并长时间盘问记者，强行扣押记者电脑、手机等，同时要求记者不得对外报道搜查情况。

报道引述不具名专家说，澳方以可能违反澳《反干预法》等“莫须有”的名义，悍然侵犯中国在澳媒体记者和机构正当合法权益，形容这严重干扰中澳正常交往和人文交流，“毒化了两国关系，是一起严重的政治事件”。

报道也称，在过去约20年，澳大利亚通过了60多个法条限制新闻自由，抗议者认为这威胁到调查新闻的开展，损害公众知情权。

不具名专家也说，澳大利亚一向标榜其所谓新闻自由，本应尊重记者、保护他们的采访报道权，现实却大相径庭。“澳大利亚已急不可耐，亲手撕下了自身所谓‘新闻自由’的虚伪面纱，真面目暴露无遗。”

此前，中国环球电视网（CGTN）主播、澳大利亚籍华裔女主播成蕾上个月刚在北京遭拘捕。据路透社报道，中国外交部昨天指她“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”。

澳大利亚广播公司（ABC）昨天也透露，旗下驻北京记者博图斯与《澳洲金融评论报》驻上海记者史密斯，早前分別被中国国家安全部问话。他们前天已紧急离开中国。

澳洲外交部长佩恩也就此事发表声明，说澳洲政府向两名记者提供领事援助，并助他们回国。