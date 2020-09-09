北京动物园回应熊猫“秃头”：打滚引起的毛发磨损

最近，北京动物园奥运熊猫馆一只名叫“福星”的大熊猫引起网友关注和热议。因为频繁打滚蹭地，它的头顶被蹭“秃”了一块。北京动物园今天回复记者询问时表示，“福星”的秃头部位正好处于熊猫头骨的制高点，关节凸出部位容易出现磨损。因此它的秃头既不是外伤，也没有细菌感染，是由于打滚引起的毛发磨损。

根据《北京青年报》报道，熊猫名叫福星出生于2017年6月25日，以“戏精”眼神实力出道，江湖人称“胖大海”。这只萌萌的大熊猫近日吸引了不少网友关注，“大熊猫胖大海”的微博超话阅读量达1.8亿。

有网民7月25日拍摄的图片中能看出“福星”头顶的毛发比周围略短些，慢慢地，“福星”头顶的那撮毛越来越少，到了上月初能明显看出它的头顶“秃”了一小块。“福星头顶的毛可能是它打滚蹭地时磨掉的”，一位经常来看福星的游客推测。

今年6月就陆续有游客发现“福星”有打滚的行为。据网友“布绒鸭鸭”记录，8月1日，“福星”八分钟左右有六次打滚。8月2日，“福星”8时45分开始各种不安分，8 时50分开始认真守门，9时回家前打滚六次。

北京动物园副园长张成林表示，大熊猫“福星”头顶毛发磨损问题已持续一段时间，公园很早就已了解到相关情况，并积极处理，包括对场馆开展检查、兽医检查、及预防处理措施等等。昨天下午，北京动物园还邀请了两位专家，对“福星”进行现场会诊，对它的情况进行全面分析。

张成林介绍，“福星”6月中下旬出现打滚儿现象，主要出现在喂食的位置。作为一只 三岁的熊猫，现阶段特别活跃，打滚、爬树是最常见的行为，同时也是贪食的表现。现阶段打滚行为明显减少了。发现打滚行为之后1个月，“福星”出现头顶毛发磨损问题，但没有出现“红肿热痛”的情况。经过采毛检查，也没发现异常情况。秃头的部位正好处于熊猫头骨的制高点，关节凸出部位容易出现磨损。“ 我们认为，‘福星’秃头既不是外伤，也没有细菌感染，是由于打滚引起的毛发磨损。”