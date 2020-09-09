香港近4万公务员申请延长“铁饭碗”

在冠病疫情冲击下，香港经济疲弱，失业率高达6.1%，为保住现有工作，港媒透露有近4万名公务员向特区政府申请延长退休。

《星岛日报》今天在报道中说，截至7月中，多达3万8000名公务员提出申请延迟退休，占合资格申请人数的近七成，当中属纪律部队的申请比例更超过八成。

据报道，港府目前约有18万名公务员，为增加社会劳动力及回应公务员的诉求，港府在2018年提出一项延迟退休方案，让在2000年6月至2015年5月期间入职的公务员可选择延迟退休，其中文职人员可延长退休年龄至65岁，纪律部队人员可多做三至五年。

报道并说，按照政府规定，有5万6000名公务员可申请延迟退休。香港一般公务员的退休年龄是60岁，警察等纪律部队人员则是55岁。

毅知顾问公司董事总经理周绮萍表示，当前市场环境不好，一般退休公务员难以转职到比原先工作有更好待遇的商业机构工作，加上受疫情影响，在商业机构工作可能面对放无薪假或公司倒闭的风险；由于政府工作较稳定，对接近退休年龄的公务员更吸引。

她估计，最终申请延长退休的数字将再上升几个百分点，因疫情变化大，公务员的想法及心态会随之改变，“其实他们要不要做都无所谓，但看到外面环境差会有心理压力，觉得要赚多点钱”。

香港公务员一向被视为铁饭碗，尤其在港英政府年代，当时实施长俸制，公务员退休时除了可以取得一笔退休金外，每月还可以获得补贴，这项补贴依照退休金和年资计算。不过，香港主权转移以后，政府取消了长俸制。



