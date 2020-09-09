索马利兰驻台湾代表处揭牌

索马利兰共和国驻台湾代表处今天上午举行揭牌仪式，台湾外交部长吴钊燮与索国驻台代表穆姆德共同揭牌。

根据联合新闻网报道，吴钊燮致词时表示，台湾和索国是理念相近伙伴，驻台代表处的开馆是双边关系非常重要的一步。吴钊燮对穆姆德表示欢迎，并称台湾以后就是他第二个家。吴钊燮还说，今天是两国关系的新里程碑，索国和台湾有共同之处，就是都同样面对来自外部的压力。

索国驻台代表穆姆德致词表示，索马利兰和台湾之间的关系是很特别且具历史性的，今天的揭牌代表两个民主国家的进展。

索国总统阿布迪以视讯方式参与典礼，他表示现在正是索马利兰和台湾及世界各国以共同利益为基础、强化双边关系及推动经贸往来的最佳时机。

台湾驻索国代表处在上月17日开馆，原驻沙特阿拉伯参事罗震华出任驻索马里兰首任代表。索马利兰驻台代表处则于今天上午在外交部国际事务学院举行揭牌典礼，索国真正办事处则位于台北宁波西街。

台北与索马里兰今年2月议定以“台湾代表处”及“索马利兰代表处”名称，互设官方代表机构。

此前中国大陆外交部发言人赵立坚在例行记者会上就“台湾驻索马里兰代表处”挂牌一事呼吁“有关方面”，不要挑战一个中国原则，并指责民进党政府在国际上搞分裂活动。

人口约390万的索马里兰1991年宣布独立，但国际社会普遍承认索马里兰是索马里（Somalia）的一部分。