中国官媒公布西藏高原伞降画面

中印边境爆发军事冲突的风险持续升高，中国官媒昨天展示解放军西藏军区特战队员在海拔4000公尺高原空降特训的画面。

中国央视旗下的“军事报道MilitaryReports”微博，昨天发布一则长达1分35秒的视频并贴文称，西藏军区某旅组织部队连日来首次展开成建制伞降训练，探索高原空降作战模式，锻造特种兵全天候、全地域作战能力，并形容特战队员不仅是“陆上猛虎、海上蛟龙，更是空降敌后的利刃尖刀”。

“军事报道MilitaryReports”微博，昨天展示解放军西藏军区特战队员在海拔4000公尺高原空降特训的画面。

一名西藏军区某旅指导员在视频中说：“此次高原伞降训练，使我们初步具备了空中突击能力，下次我们还将组织高原跳伞，武装跳伞，多种伞型跳伞，真正锤炼部队立体突击，全域作战能力。”

两个星期前，中新社也曾披露解放军在西藏举行成建制部队的高原伞降训练的消息。

另一方面，中国解放军中部战区官方微博昨天也发布消息，称该军区空军参加高原驻训，并公布了轰-6和运20军机的照片。

该微博写道：“中部战区空军某场站奉命参加高原驻训。执行任务分队针对高海拔地区气候特点，科学组训、精心维护，圆满完成了伴随保障任务。”

人民日报海外网官博“海客新闻”透露，参加此次高原驻训任务是中国空军航空兵师某团，装备有轰-6H和轰-6K两型轰炸机。