野村投行：上调中国今明两年GDP增长预测

投行野村发表报告，将中国今、明两年国内生产总值（GDP）按年增长预测，分别由原来的1.7%及8.8%上调至2.2%及9.4%。但该行表示，这次相对温和的上调预测属技术性调整，并不表示该行对前景看法变得更加乐观。

根据路透社报道，野村还将中国今年第三及四季增长预测，分别上调至5.2%及5.7%；原来为增长4.3%及4.5%。中国第二季GDP同比增速为3.2%。

报告称，与其他仍然受到冠病疫情困扰的主要经济体相比，中国的复苏无疑相当出色，但是市场当中的许多不利因素及障碍不能轻视。对中国大陆而言，从疫情大流行当中获得的短期增长与全球环境迅速恶化有关，而这最终可能会阻碍中国的长期增长潜力。

野村表示，对大陆而言，取消其在上半年推出的宽松和刺激措施看来为时尚早，但也不太可能在下半年再推更出多新刺激措施。该行预期，政府仍将继续其已安排好的预算及政府债券发行。

在货币及信贷政策方面，野村相信加快货币及信贷增长的时期已经过去，下半年应维持现时水平。中国央行很可能会增加流动性以遏止融资成本上升，因10年期国债息率本周已升至逾3.1%水平。

该行预期当局将通过如中期借贷便利（MLF）及再贷款（re-lending）等途径注入流动性，而非下调存款准备金率，因此该行亦撤去原来预期今年底降准50基点的预测，并预期今年底前一年期MLF利率（目前为2.95%）将维持不变（此前预期下调10基点）。