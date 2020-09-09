“饿了么”推多等五分钟新功能 网民：转嫁矛盾

中国外卖平台“饿了么”今天推出两个新功能引发了多方议论。一是在结算付款时增加“愿意多等五分钟/10分钟”的自主小按钮；二是针对历史信用好、服务好的蓝骑士提供个别订单的“超时免责”权益。但有网民对此表示这是转嫁矛盾，外卖送达时间也是系统出的，现在叫用户去多等，自己出来卖情怀，搞得好像是用户催着外卖员去赶时间的一样。”

根据澎湃新闻报道，“饿了么”今天凌晨通过官方微博宣布上述两大新功能，其中第一个功能消费者可以选择也可以不选择。“饿了么”平台会为按下按钮的消费者提供红包或吃货豆等权益。

“饿了么”的新功能随后引发热议。有网民认为“饿了么”此举是将皮球踢给用户，转嫁矛盾。还有网民指出，新功能治标不治本，外卖平台应该从自身系统和算法解决这个问题。与其要求客户多等，不如平台优化系统，设定送达时间的时候不要那么极限，派单更加合理。

有消费者认为，给顾客“谅解按钮”，不如平台方多为骑手预留一时间；同时也有人认为，要求送餐快和遵守交通规则是矛盾的，自己愿意做出让步。

不过，多数外卖员表示，支持此新功能，有人称，超时有时要扣一半钱，“扣钱和闯红灯二选一，不得已才闯红灯”。

“饿了么”方面强调，此新功能由客户自主选择是否愿意等，主要考虑是想给那些不着急的用户。

系统会自动显示预计送达时间。平台也会推出准时宝、准时达PLUS产品，来保障配送时效。饿了么的准时达PLUS显示，超时10分钟赔付1.83元（人民币，下同，0.37新元）红包，超时15分钟赔付5.49元红包，超时30分钟赔付12.81元红包。

“饿了么”有关负责人受访时表示，官方发布新功能是自主选择的，主要考虑是想给那些不着急的用户，愿意多等待一会儿的用户一个选择权。对于这些用户给到的宽容，我们平台也会给用户回馈，以示用户对骑手理解的感谢。

