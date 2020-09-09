中国中大型卡车全球市场份额存在感增强

从六吨以上中大型卡车2019年的全球销量来看，德国戴姆勒仍排在首位。全球整体销量比2018年减少，但排在前列的中国企业扩大了份额。第一至五位的企业和排名与2018年相同，但目前由于新冠疫情的影响，销售的不确定性增加。不同地区的影响大小和持续时间有所不同，2020年的排名或将发生变动。

据日经中文网报道，英国调查公司IHS Markit的统计显示，2019年全球整体中大型卡车的销量为320万3760辆，比上年减少3.6％。在销量排在首位的中国市场小幅减少，同时印度和印度尼西亚等的销售也出现下滑，低于上年。

按企业来看，戴姆勒为37万8952辆，比上年减少4.6％，小幅减少，但份额仅下降0.1个百分点，以11.8％继续排在首位。戴姆勒在美国和巴西等地扩大了销售，但在欧洲和因总统选举影响而减少购买的印度尼西亚等的销量下滑。

第二位是中国第一汽车集团，销量增加6.2％，达到28万3824辆，份额为8.9％，提高0.8个百分点。第三位是东风汽车，销量增加6％至26万余辆，份额也提高0.7个百分点至8.1％。按国别来看，中国市场的销量为131万辆，比上年减少0.9％，但仍是最大市场，是第二位美国（50万辆）的两倍以上。市场规模也发挥作用，中国企业保持强劲。

从各家企业的份额排名来看，2019年与2018年相同，第四位是瑞典的沃尔沃，减少3.2％至23万5185辆，份额为7.3％，第五位是重汽，减少2.1％至20万7729辆，份额为6.5％。

2020年疫情影响很大。先行一步复苏的是中国市场。4月以后销量连续四个月同比增加。由于政府增加了公共工程，卡车需求增加。7月增长60％，与表现低迷的上年相比，销售大幅增长。

另一方面，戴姆勒在德国的销售未出现复苏倾向。销量在1月以后持续低于上年，5月减少47％，几乎减少一半。7月减少6％，降幅正在逐步缩小，但截至7月累计比上年同期减少25％，与增长14％的中国相比差距明显。