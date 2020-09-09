汇丰在华成立金融科技服务公司

汇丰保险集团(亚太)今天（9月9日）宣​​布，汇丰金融科技服务(上海)将于今年底前开业。

据《北京商报》报道，汇丰金融科技服务公司预计于2020年底前开业，初期将为汇丰集团全新的移动式财富规划服务“汇丰聆峰创投计划”在中国的先行先试提供科技创新和数字赋能，并逐步为集团内外更多持牌金融机构提供相关支持。首期重点包括持续研发定制私人财富规划方面的各种工具，研发供企业使用的员工福利和健康管理平台，在用户授权情况下协助用户完成数据整合，在数据安全和隐私保护的大方向下研发数据服务新产品等。

汇丰保险主席张博思表示，此次于临港新片区成立金融科技公司，体现了汇丰对中国市场及金融科技的持续投入。依托临港新片区的高新产业布局，希望能够将内地领先的科技创新能力与汇丰多年的国际金融服务经验相结合，为推动中国经济开放及创新发展做出贡献。

汇丰聆峰创投首席执行官及汇丰金融科技服务公司执行董事孙丹莹表示，随着社会经济的发展以及科技与金融的不断融合，金融科技近年来在中国发展迅速并得到了有力的政策支持 ，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合，为金融发展提供源源不断的创新活力。相关研究显示，中国金融科技采纳率指数达到了87%，为全球最高 。