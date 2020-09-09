被扣港人委托大陆律师会见被拒 叶国谦：被控非法入境机会大

12名香港人上月底涉嫌非法入境大陆水域被截获并羁押在深圳，有受家属委托的大陆律师取得委托书公证文件，今日下午到深圳盐田看守所争取探视时被拒。港区人大代表叶国谦受访时说，估计12人被起诉涉及非法入境大陆罪行的可能性较高，而涉及国安法的机会则较低。

根据香港电台报道，其中一名港人家属委托的四川律师卢思位，下午再到盐田看守所争取会见当事人，负责接待的警官表示当事人已经委托另外两名律师，因此不会安排会见。卢思位说，当局不会向他透露该两名律师的身份，但相信两人是官方派出的律师，他正要求会见当事人，以核实有关安排的真实性。

卢思位上周六曾经到看守所寻求探视，但被要求出示律师委托书的公证文件，今早他再从成都飞往深圳，下午1时许抵达看守所，并向警方提交公证文件影印本。

另一名受家属委托的上海律师任全牛说，有待家属在香港办理公证手续，最快下周才能再到深圳争取探视。他说大陆没有法律规定，涉及港人的案件需要相关手续，星期一被拒会见之后，已向深圳检察机关投诉公安机关和看守所。

任全牛表示，当局始终没有明确告知，如果取得公证文件是否肯定能会见当事人，因此届时是否能探视仍不乐观。他又説，家属从网上联络他，也不想他向传媒讲太多情况，反映他们非常忐忑、焦虑和恐惧，担心一旦公开当事人名字会被打压或迫害。

叶国谦强调，大陆法律有保障被捕人士包括聘请律师的权利，但要先证实委托律师的身分，及是否已征得当事人或其家属同意。当局会先要求律师做公证证明，以免有人炒作。他说按大陆法律，非法入境刑期是一年，但情况严重可被判监两至七年，如果因担任“蛇头”引致他人死亡，可以判终身监禁。

叶国谦说，大陆应该会在30多天内决定起诉的罪行，并开展相关法律程序，有关人士在大陆完成审判和服刑后，便会遣返香港再进行在港的相关法律程序。

本身是律师的民主党立法会议员涂谨申，在同一节目中表示，以往香港人在港犯案而在外地被发现，香港政府会积极寻求遣返相关人士，香港和大陆没有引渡安排，但以往也可以要求将涉案人士送返香港，再在边境交收。

他又说，据报此次涉案者并非想潜逃到大陆，没有意图在大陆犯案，而特区政府协助在大陆触犯法律的港人，并非干预。

