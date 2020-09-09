印媒：解放军战略支援部队进驻巴基斯坦建设指挥站

中国人民解放军（PLA）战略支援部队（SSF）据称正在巴基斯坦建设一个指挥站，该指挥站从事网络战、高技术侦察、电子战和针对美国军事资产的心理战活动。

印度防务新闻网2020年9月6日报道，2020年9月1日，美国国防部向美国国会提交2020年度《中国军力报告》，该报告中已经明显披露了这一点。

文章称，中国人民解放军战略支援部队（SSF）将中国人民解放军的战略太空战、网络战、电子战和心理战任务和能力进行功能整合后组建而成的。SSF成立于2015年，旨在提升中国人民解放军信息化作战水平。

文章强调，根据美国国际开发署（USAID）的说法，巴基斯坦目前正式允许中国在其领土上建立一个地区司令部，目的是对付美国的军事资产。

2020年度《中国军力报告》中透露，中国一直在援助和扶持巴基斯坦，以减少其对通过马六甲海峡等战略要塞运输能源资源的依赖，这也是中国在巴基斯坦运作一个功能齐全、专门从事复杂作战形式的指挥站的主要原因。

文章称，SSF通过空间和网络能力为解放军提供战略信息支持，包括通信、导航和定位、情报、监视和侦察，以及对军事信息基础设施的保护。

对于美国发布的《中国军力报告》，中国外交部发言人华春莹在9月2日的例行记者会上曾表示，美国国防部的这个报告和以往类似的报告一样，罔顾事实，充满了偏见，对中国的国防建设妄加评论，蓄意歪曲中国战略意图，中方对此坚决反对。

而中国国防部也在9月2日表示，美方《中国军事与安全态势发展报告》充满零和博弈的冷战思维，渲染所谓“中国军事威胁”，曲解中国国防政策和军事战略，抹黑中国军队现代化建设、国防开支、核政策等问题，挑动两岸对立、加剧台海形势紧张，这是极其错误的，中方对此表示坚决反对。我们将视情作出进一步回应。