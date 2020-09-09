《花木兰》片尾鸣谢新疆公安等机构再陷争议

新上映的迪士尼年度大片《花木兰》，因在片尾致谢中国新疆官方机构和中共宣传单位，在社交媒体上再度引发批评和抵制活动。

此前，该片主演刘亦菲，因在香港暴发反修例抗争时公开表态支持香港警察，已有港台等地的民主运动人士呼吁抵制这部电影。

综合英国广播公司、美国之音等报道，《花木兰》上周陆续在全球各地上映，有网民发现，《花木兰》片尾字幕特别标明致谢新疆吐鲁番公安局，以及中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部等八家机构。

美国商务部旗下工业暨安全局（BIS），去年10月将吐鲁番公安局纳入“违反美国外交政策利益”的中国实体。

新疆问题学者、华盛顿共产主义受害者纪念基金会高级研究员郑国恩（Adrian Zenz）博士向英国广播公司表示，吐鲁番公安局是新疆“再教育营”的负责管理单位。中国过去几年在新疆设立封闭式的职业技能教育培训中心，传授国家通行语言与职业技能，被国际人权组织指为“再教育营”。

他还说，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部是负责中国国家宣传的部门。

对此，人权观察（Human Rights Watch）中国区主任李察逊（Sophie Richardson）告诉美国广播公司，迪士尼的公开感谢名单，让人质疑迪士尼有无与新疆当局往来、往来方式等。

《花木兰》在新疆拍摄引发批评和争议后，迪士尼没有对电影拍摄地点和片尾致谢字幕发表评论。迪士尼曾因为在1997年推出影片《达赖喇嘛的一生》（Kundun）而触怒北京。后来，迪士尼主管曾为此向中国道歉。

《花木兰》的制作设计师Grant Major向《华尔街日报》透露，该影片的确有一小部分是在新疆拍摄的。据了解，在中国任何地方拍摄电影都需要获得当地有关部门的许可。

Grant Major表示，自己和制作团队的其他成员在新疆花了几天时间选景，随后有一组工作人员返回那里进行拍摄。他说，一些外景会选择在新疆拍摄，主要是因为新疆在古代丝绸之路的历史上占有重要地位。

据报道，《花木兰》导演卡罗（Niki Caro），曾于2017年9月在社交媒体“Instagram”上发过一张沙漠景观照，且位置标记为“亚洲/乌鲁木齐”。乌鲁木齐是新疆的首府。

目前尚不能确定迪士尼或《花木兰》剧组是如何与新疆有关部门合作的。

对于迪士尼在新疆拍摄受到舆论批评等问题，中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上表示，所谓涉疆问题不是民族、宗教、人权问题，而是反暴恐反分裂问题，强调“新疆根本不存在所谓的‘再教育营’”。

他并反驳郑国恩指吐鲁番公安局是新疆“再教育营”负责管理单位等说法。

“媒体已经多次披露，郑国恩实际上是美国情报机构操纵设立的‘新疆教培中心研究课题组’骨干，他专门以炮制涉疆谣言、诽谤中国为生。希望媒体不要被他的言论所蒙蔽。”

