美国将禁止新疆产棉花和番茄制品进口

美国海关和边境保护局(CBP)官员准备下令禁止进口中国新疆地区的棉花和番茄，称因这些产品的生产过程涉及强迫劳动。不过正式宣布时间被推迟。

根据路透社报道，CBP发言人表示，特朗普政府原本预计在周二宣布这项行动，但由于“日程安排问题”，已推迟到本周晚些时候宣布。

此举打击了中国两项主要大宗商品的出口，预计CBP代理局长马克·摩根（Mark Morgan）还将宣布针对其他五项涉及强迫劳动的新疆产品的进口禁令，这一史无前例的行动可能会加剧全球最大两个经济体之间的紧张关系。

根据美国旨在打击人口贩运、童工和其他侵犯人权行为的长期法律，“暂停放行令”(Withhold Release Orders)将允许CBP以涉嫌使用强迫劳动为由扣留货物。

特朗普政府在对待新疆维吾尔族穆斯林的问题上加大了对中国的压力。联合国表示，根据可信报告，有100万穆斯林被拘留在新疆的多个再教育营中，并被安排工作。

中国否认其虐待维吾尔族的指控，并表示这些再教育营是打击极端主义所需的职业培训中心。

CBP执行副局长史密斯（Brenda Smith）在受访时表示，进口禁令生效后将适用于涉及棉花的整个供应链，包括棉纱、纺织品和服装，以及该地区出口的番茄、番茄酱和其他制品。

“我们有合理但非确凿的证据表明，与新疆出口的棉纺织品和番茄相关的供应链中存在强迫劳动的风险，“ 史密斯表示，“我们将继续进行调查，以补齐证据缺口。”

她称，美国法律要求CBP在有强迫劳动指控时扣押货物，比如来自非政府组织的指控。

这些禁令可能会对美国零售商和服装生产商以及食品制造商产生广泛影响。中国的棉花产量约占全球的20%，其中大部分来自新疆。中国还是全球最大的棉花进口国，也是从美国进口棉花最多的国家。

今年3月，美国议员提出了一项立法提案，该提案实际上假定新疆生产的所有商品都涉及强迫劳动，进口商需出具未涉及强迫劳动的证明才可以进口相关商品。

今年7月，华盛顿发布了一份建议报告，称在新疆有业务的企业或与涉及新疆劳动力的实体开展业务的企业可能面临“声誉、经济和法律风险”。

美国国务院还表示，已致信沃尔玛、苹果和亚马逊等美国顶级企业，警告它们保留与新疆地区侵犯人权行为相关的供应链所面临的风险。

CBP在一份声明中还表示，已确定棉花、纺织品和番茄供应链所涉及的强迫劳动风险指标包括债务奴役、限制工人活动、隔离工人、恐吓和威胁工人、扣留工资，以及虐待性的生活和工作条件。

GBP还将针对新疆生产建设兵团生产的棉花，以及伊犁卓万服饰制造有限公司和保定绿叶硕子岛商贸有限公司生产的服装出台禁令。该机构表示，上述实体使用了中国政府管理的“再教育营”中的监狱劳工。

此外，CBP还将针对洛浦县北京工业园区生产的产品出台禁令。此前，洛浦县美馨发制品有限公司产生的接发和其他产品于7月1日被扣押。

CBP禁令还将阻止进口合肥宝龙达信息技术有限公司制造的计算机零部件。

