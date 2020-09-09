康泰生物仍会继续与阿斯利康合作

英国药企阿斯利康虽然暂停其冠病疫苗的第三阶段临床试验，但与其就疫苗独家授权而合作的康泰生物表示不影响合作，强调阿斯利康出现的个别案例属正常。

阿斯利康目前暂停了其疫苗的第三阶段临床试验，原因是一名英国志愿者出现不明原因的疾病。阿斯利康发言人称，在大型临床试验中，发生这些疾病是偶然的，但必须进行独立审查，因此在全球的所有疫苗试验都将暂停。

受此影响，阿斯利康8日盘后一度重挫8%。此前，与阿斯利康就疫苗达成中国市场独家授权合作的康泰生物，今天股价开盘后也大跌，盘中一度跌逾19%。

不过，康泰生物向《每日经济新闻》表示，阿斯利康是全球冠病疫苗研发的公司中较为领先的，试验规模最大，出现个别案例是研发中的正常现象，强调“不影响公司与阿斯利康合作的推进”。

康泰生物也说，对于上述事件，市场可能有所误解，阿斯利康已经过了一二期的临床试验，“如今出现的一个案例，只是研发过程中的小问题”。

卫生新闻网站Stat News报道，此一冠病候选疫苗是由阿斯利康与英国牛津大学共同研发，并在美国和英国等国家开展临床试验。

目前仍不清楚其疫苗的第三阶段临床试验，引发了什么性质的安全问题。不过据Stat News说，出现不明原因疾病的志愿者预计将会康复。

