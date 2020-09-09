周大生众筹357万人民币建“爱情地标” 五年未动工被疑骗局

中国知名珠宝品牌“周大生”五年前在淘宝众筹发起的“众筹全球爱情地标”项目，承诺于当年七夕节在三亚亚龙湾建成一座“爱情地标”并刻上众筹情侣名字；然而五年过去了，“爱情地标”至今未见一砖一瓦。

根据澎湃新闻报道，一名山东小伙韩俊（化名）在花费520元（人民币，下同，104新元）支持该项目后，曾两次前往三亚，均未见到刻有自己和爱人名字的“爱情地标”，致电周大生客服人员询问工程进度，也未获回复，让他怀疑这是一场“营销骗局”。

据了解，该项目于2015年情人节前后在淘宝众筹频道发起，“以爱之名”吸引了超27万人参与，短短40天筹集357.8万元，完成度119%，曾被媒体广泛报道。

该众筹项目介绍称：“众筹全球首座刻有情侣姓名的爱情地标，在浪漫的海南三亚，999颗周大生钻石为你传承爱情。”项目详情里，标注了1元、13.14元、99元、199元等13个等级的“支持”金额，最高达到9999元。

支持项目的消费者除了可以获得对应等级的礼品外，支付99元或以上金额的消费者，还可以“在众筹成功后的‘爱情地标’的爱墙上刻下您和他/她的名字”。

项目详情里展示了“爱情地标”的设计渲染图，称占地3800平方米左右，将建造在海南三亚国际玫瑰谷中，预计在2015年8月20日（七夕节）建成，但在2015年3月举行奠基仪式后，项目再也没有下文。

周大生相关人士2018年曾回应称项目遇到的一些障碍已解决，2018年下半年会建设完毕。但直至今年9月园区内并没有“爱情地标”建筑或景点，也没有正在建设的大型项目。

周大生一名售后负责人日前对此回应称，“我们的项目因为一些不可抗力因素拖得时间比较久，但并没有放弃这个项目，只是还需要些时间。”他解释称，在三亚景区里进行建设涉及到当地旅游规划和用地审批等，手续比较复杂，目前还在审批走流程的阶段，审批通过后方可以开工建设。

“我们一直在推进这件事，作为品牌方，我们也是希望能够有一个爱情地标来作为品牌营销的宣传，所以这个地标我们是肯定要建的，只是现在还没审批通过。”该负责人表示，审批手续比较复杂，五年里都是持续推进。

但对于审批进度以及何时能建设完毕，对方没有给出一个具体说法。“这个需要根据当地的审批流程来决定，景区手续比较复杂，也不是一时半会可以处理完毕的。”该负责人说。

这一说法让消费者不能接受，韩俊计划召集此前参与众筹的消费者，集体起诉周大生。

在网上，自2016年至今，有不少网友通过发帖、提问的形式询问“爱情地标”的建设情况，但评论下多是同样等待建成的人。在周大生官网微博于2015年发布的众筹爱情地标宣传微博下面，也有网友在评论区询问爱情地标的建成情况，均没有获得回复。

三亚市旅游和文化广电体育局规划科、三亚市自然资源和规划局用地规划科、国际玫瑰谷所属三亚市吉阳区人民政府，多个部门工作人员昨天受访时均表示没有听说过“爱情地标”项目，目前也未收到三亚国际玫瑰谷提交的相关审批文件。

三亚市旅游和文化广电体育局规划科工作人员称，在景区里修建项目确实需要向旅游文体局进行备案，但目前无法查询备案记录。如果消费者对品牌方的说辞有疑问，可以要求品牌方公开备案资料或报建资料。