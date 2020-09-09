中环游行涉阻陆男离开致其遭围殴 瑞士男子被控上庭

去年10月香港中环“和你lunch”示威活动期间，有大陆男子用手机拍摄示威后，遭人包围及辱骂。在该男子欲进入遮打大厦（Chater House），疑遭一名瑞士籍退休男子关上大门阻止，令大陆男遭围殴。该名瑞士男子今日在东区裁判法院受审，并否认协助犯及教唆犯在公众地方作出扰乱秩序的罪名。

根据《星岛日报》报道，据庭上播放的片段显示，事发时身穿黑色上衣、米色短裤的被告随人群紧随事主身后，举起相机拍摄事主，并曾关上玻璃门。

控方传召事主蔺楠（Lin Nan）作供，他在遮打大厦一间银行任职客户顾问。事发当日他在置地广场购买午餐后，便穿过地铁站打算回办公室。上到地面却见到约100人在示威游行，这是他初次亲眼见到示威，有人在叫“五大诉求”等口号，所以想拍下来，未料却突然有人上前包围他。他认得其中有参与示威的五人，但其他人“也不知道是从何来”。

该男子忆述人群开始对他大叫，他听不懂大部份内容，但知人们统一叫他“返大陆”，态度“比较offensive”，更有人不慎撞到他，令他的午餐盒掉在地上。他形容，自己当时感觉惊慌。

之后有疑为大厦职员的人协助带他到遮打大厦。当他走到门口时，就转身向人群大喊“我们都是中国人”。他解释，当时没有想太多，只是心里的一个想法就讲出来了。但他打算走入大厦时，却突然有个外国人从人群里走出来，关上门挡在他前面，开始用相机对着他“摆出拍照的样子”，但他质疑，该男子在拍摄距离用的“不是短焦”的镜头，不会拍到有用的照片。

该大陆男子被挡住后，就有一名全身黑衣的人向他的左边脸及手打了三拳，眼镜被打脱，进入大厦时又有人向他的头部投掷雨伞。

被告Progin Marc Gerard（74岁）被控于去年10月4日，在中环遮打大厦地下外，协助及教唆他人作出喧哗或扰乱秩序的行为，意图破坏社会安宁。

