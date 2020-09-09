中国8月集成电路进口激增11%

中国海关总署前天发布资料显示，中国集成电路在8月的进口总额为311亿美元（下同，约426亿新元），较去年同期大幅增加11%。

这也是中国集成电路单月进口额史上第二大的规模，仅次于2018年9月的水平。

据日经中文网报道，中国今年8月进口的集成电路数量也达到442亿个，虽较今年7月的469亿个略低一点，但整体进口量持续处于较高水平。

此外，来自台湾的集成电路进口额，在8月增长两成至186亿美元，创单月新高。

海关总署数据显示，今年前8个月，中国进口机电产品达4.05万亿元（人民币，下同，约8100亿新元），增长2%。其中，集成电路3334.6亿个，增加22.5%，价值1.51万亿元，增长15.3%。

对于中国集成电路进口额大幅增加，日经中文网分析，在美国制裁措施的压力之下，从采购情形的变化，可感受到中国的紧张。此外，由于美国将强化对中国的出口管制与措施，因此中国半导体进口额在10月以后，“下降的可能性巨大”。

此前，中国半导体行业协会副理事长魏少军曾说，中国是上半年全球产业增长的主要来源，因为中国从美光、高通等行业领军企业的芯片进口额，仍然高于石油。

中国2019年的芯片进口金额为3040亿美元，但仍较2018年减少了80亿美元，同比下降2.6%。

魏少军指出，中国半导体产业危中有机，一方面受疫情影响整体需求放缓，但另一方面，由于国际环境影响，中国半导体的市场本地化的过程在加速。

美国日益增长的敌意使北京意识到自产芯片的重要性，这是从5G网络、汽车到智能手机和数据中心等大多数技术的基石。自5月以来，特朗普政府瞄准了半导体领域，禁止向华为运送几乎所有芯片，以期遏制中国的技术优势。

魏少军说，这是一个错误，因为作为从冠并疫情中复苏最快的大型经济体，中国支撑着全球的增长，半导体的需求量稳步上升。

为摆脱对美国的技术依赖，华为、紫光集团、中国电子信息产业集团等中国科技巨头都在投资开发先进的AI芯片、设计软件工具和内存。尽管取得了巨大进展，魏少军说，中国如果与美国脱钩，将危及全球经济，而且也是不可能的。

一些西方政客认为，随着中美发展自己的工业和经济体系，将会出现“一个世界，两套系统”的局面，但魏少军认为这不现实。

他说，数字化世界的基础是深度全球化的信息技术，撕毁这个生态系统会严重损害全球增长；在中国打算发展IT行业之际，半导体制造业是躲不开的。

根据官方公布的数据，中国国产芯片自给率要在2025年达到70%，而2019年中国芯片自给率仅为30%左右，也就是说要在六年时间里，自给率翻一倍以上。

