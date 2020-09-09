百度拟为生物科技初创公司融资20亿美元

消息人士说，中国科技巨头百度正与投资者洽谈，计划在未来三年内为一家生物科技初创公司融资至多20亿美元（约27.39亿新元），该公司将利用人工智能技术发现新药和诊断疾病。

不过，路透社引述消息人士说，百度不太可能成为控股投资者，并称谈判目前仍在进行中。

自冠病疫情暴发以来，对医疗保健部门的投资不断增加，许多公司纷纷拓展业务进入在线诊断领域，以填补不堪重负、人满为患的医院所留下的空白。

由腾讯投资支持的微医（WeDoctor）、阿里巴巴的医疗保健部门以及平安好医生已经加入这一行列，开发提供诊断、开药、预约挂号、1小时送药和保险的应用程序。

但消息人士称，正在商讨中的这家初创公司计划利用百度强大的人工智能技术，更加侧重于药物发现和开发、肿瘤早期诊断等领域。

初创企业的名称还没有确定，不过消息人士称，成立企业的想法六个月前就有了，百度创始人李彦宏亲自参与这个项目。

据报道，今年百度研究院宣布向各基因检测机构、防疫中心及全世界科学研究中心免费开放线性时间算法LinearFold，以及世界上现有最快的RNA结构预测网站，以提升冠病病毒RNA空间结构预测速度，助力疫情防控。

在各国竞相研发冠病疫苗、政府努力完善医疗体系之际，大量资金流入医疗保健产业，尤其是生物科技。

过去六个月，香港恒生医疗保健指数大涨约40%，涨幅远超同期涨逾6%的恒生指数。