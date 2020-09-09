被指恐吓骚扰外国驻华记者 中国外交部：混淆是非

有记者在今天举行的中国外交部例行记者会上就美国称其多年来一直致力于说服中国允许美国记者返华以及停止对外国记者进行恐吓和骚扰一事进行提问，中国外交部发言人赵立坚回应指出，这是典型的混淆是非、倒打一耙。他说，一直以来都是美方对中国媒体打压在先，中方被迫作出正当回应在后。

根据澎湃新闻报道，这名记者表示美国务院发言人奥特加斯昨天发推特称，美国务院多年来一直致力于说服中国允许美国记者返华，给予美媒体恢复正常运营的自由，并停止对外国记者进行恐吓和骚扰。中国已没有公开和独立的新闻报道可言。她还援引“驻华外国记者协会”有关报告支持其观点，并要求发言人对此作出回应。

赵立坚回答道：“美方有关官员对中方的指责完全是莫须有的，是典型的混淆是非、倒打一耙。她所说的问题根本就不存在。除了因为中方被迫对美国采取反制措施，离开中国的美媒体记者之外，哪个在华美国媒体正常运营的自由受到影响了？哪个美国记者返回中国受到影响了？”

赵立坚指出，关于中国和美国在媒体领域发生的事情经纬、是非曲直，一清二楚。一直以来都是美方对中国媒体进行无理打压在先，中方被迫作出正当回应在后。对此美方官员应该诚实地作出交代。从登记“外国代理人”到列为“外国使团”，从无故拖延、拒绝20多位中国记者签证，到变相驱逐60多名中国媒体驻美记者，再到削减所有中国记者签证停留期至三个月，美方企图拿中国记者当作人质，一再向中方施压。美方不断升级的打压行动，对中国媒体记者在美国正常工作生活造成了严重干扰，对两国正常人文交流也造成严重破坏。

赵立坚表示，外国媒体驻华记者在中国采访环境是开放自由的，他们依法采访报道的权利得到充分保障，中国政府不断为外国驻华媒体提供多种多样的采访机会。无论是全国两会这样的国内重大活动，还是G20峰会、外国领导人访华等重大外交活动，中方均通过设立新闻中心，组织采访等方式，努力为外国记者提供各种采访便利。

赵立坚再次反问道，如果他们总遭到美方所说的所谓恐吓和骚扰，为什么现在中国有这么多外国媒体及记者？如果中国没有公开和独立的新闻报道可言，为什么驻华外媒的涉华报道如此丰富和多元？

赵立坚指出，至于美方官员提到的有关组织“驻华外国记者协会”，中方从未承认过它，它是有少数对中国抱有偏见的记者拼凑的，根本代表不了在华近500名外国记者的真实声音。这个所谓组织歪曲事实，诋毁抹黑中国采访环境，已经不是一天两天了。

赵立坚还反问，当美方变相驱逐、拒签中国驻美国记者时，这个所谓组织的声音何在？当美方无理限制中国记者签证停留期，迄今未给任何一名中方记者延期签证时，这个所谓组织可曾说过一句公道话？反观美方，攻击打压他人，还总想给自己立道义牌坊，这就是美国个别政客和官员的一贯做派，但谎言永远成为不了事实，伪装总会被扯下。美方动辄将新闻自由独立报道挂在嘴边，但自己却肆意干涉各国媒体记者对美报道，甚至对记者大打出手。

赵立坚介绍道，据美国新闻自由追踪系统的统计，自5月26日至6月10日，美国64个城市共发生405起侵犯新闻自由事件，包括58起逮捕事件、86起袭击事件，美国个别政客和官员所谓的新闻自由不过是他们任意抹黑打压媒体记者的借口，这也充分暴露了他们赤裸裸的双重标准和霸凌的本质。

赵立坚最后强调，中国坚持对外开放的基本国策没有改变，也不会改变。我们始终欢迎各国媒体和记者依法依规在中国从事采访报道工作，并将继续向他们提供便利和协助。我们反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由炮制假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。

