中国外交部：王毅访俄期间将出席中俄印外长午餐会

有记者在今天举行的中国外交部例行记者会上，就中国国务委员兼外交部长王毅即将出访俄、哈、吉、蒙四国进行提问。中国外交部发言人赵立坚对此回应称，这次出访是双多边结合，出访四国均是中国的友好邻国，此访是中方着眼推动上海合作组织合作、深化同四国友好合作关系的一次重要外交活动。 他还透露，王毅将出席中俄印外长午餐会。

根据澎湃新闻报道，赵立坚指出，俄罗斯担任上合组织2019年至2020年轮值主席国期间，中方全力支持俄方主席国工作。此次会议期间，王毅将同其他成员国外长就冠病疫情形势下上合组织各领域合作以及重大国际和地区问题交换意见。

赵立坚还说，王毅还将同与会有关成员国外长举行双边会见，出席中俄印外长午餐会。中俄互为最大邻国和全面战略协作伙伴。今年以来，两国元首通过电话、信函等方式，保持密切交往，引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系高水平发展。访俄期间，王毅将同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈，共见记者，同俄方就双边关系和共同关心的国际地区问题对表，加强中俄战略协作。

赵立坚进一步指出，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国均是中方的重要邻国，中哈互为永久全面战略伙伴，中吉中蒙互为全面战略伙伴。访问三国期间，王毅国务委员兼外长将分别同三国领导人会见，同三国外长举行会谈，巩固同三国的传统友好关系，加强抗疫合作，深化各领域务实合作，推动高质量共建“一带一路”，密切在国际事务中的协调与配合。

