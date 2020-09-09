中国电子商务报告：去年同比增长6.7%

福建厦门今天举行的2020全球电子商务大会上，《中国电子商务发展报告2019-2020》对外发布。该报告指出，2019年中国电子商务交易总额34.81万亿元（人民币，下同，6.97万亿新元），同比增长6.7%。

根据澎湃新闻报道，该报告通过对多家专业机构的数据调取及分析，从现状规模、发展特点、趋势走向等多维度就中国电子商务的发展进行了深刻的研究和剖析；总结了中国电子商务与数字经济的主要进展和特点，并展望了下一阶段发展趋势。

随着电子商务规模持续扩大，中国电子商务2016年开始从超高速增长期进入到相对稳定的发展期，但中国跨境电子商务继续保持高质量发展的增长态势。根据海关总署统计数据显示，2019年中国跨境电商进出口商品总额达到1862.1亿元，同比增长38.3%，其中出口为944亿元，进口为918.1亿元，出口量首次超过进口量。

该报告主编、上海理工大学管理学院教授樊重俊称，当前正处于数字经济发展的黄金时代，在各种信息技术革命的驱动下，社会经济各个环节均产生深刻变革；电子商务作为数字经济的重要组成部分，以独有的优势助力中国外贸逆势发力，实现量的稳定增长和质的稳步提升。

近年来，中国多地加快设立了跨境电子商务综合试验区。樊重俊认为，扩大跨境电商综合试验区规模，将进一步发挥跨境电商独特优势，以新业态助力外贸克难前行。

针对冠病疫情的影响，樊重俊认为，电子商务在冠病疫情期间发挥了不可替代的作用，将继续成为经济发展的强大源动力。今年上半年，中国实物商品网上零售额同比增长仍高达14.3%。

