蔡英文：党规定党员不能参加海峡论坛

国民党将派立法院前院长王金平组团参加“海峡论坛”，据相关人士转述，民进党主席蔡英文今天在中常会表示，民进党明文规定不允许党公职参加海峡论坛，并提醒大家，民进党立场不变。

根据联合新闻网报道，据转述，民进党副秘书长林鹤明今天在中常会进行党务报告时，强调民进党从2009年开始就规定不准参加海峡论坛，陆委会也有说明，相关行为可能会触法，为顾及民进党党员人身安全、恐不慎触法引发争议及疫情防治等诸多面向考量，要求全体党员切勿参与海峡论坛。随后蔡英文也提醒，民进党立场不变，党规定党公职不能参与海峡论坛。

民进党昨天发声明表示，国民党近来所谓的“两岸新论述”，碍于党内大老阻力与中共压力，只能旧瓶装旧酒，重弹“九二共识，一中各表”的过时老调，和台湾主流民意严重脱节，更重要的是，恐怕无法摆脱中共对台的统战操弄。

民进党表示，健康的两岸交流，必须是不涉政治前提，不能违反法令、更不能伤害国家主权与尊严。“我们认为，各界均知此论坛目的在于对台统战、甚至呼应北京‘一国两制’主张，是与台湾民意背道而驰。”

民进党表示，民进党正面看待两岸人民正常交流往来，但应该秉持对等尊严、合于规范、不涉任何政治前提。陆委会已提醒国人参与相关活动恐有违反国安五法及反渗透法的疑虑。民进党也严禁全体党员参与“海峡论坛”及相关活动，以免有违反党纪和触法之嫌。

