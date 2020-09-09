中国因疫情24年来首次取消珠海航展

由于冠病疫情，中国国际航空航天博览会将取消举行。该博览会为中国规模最大的航展，每两年在珠海举行一次。

综合彭博社和澎湃新闻报道，中国国际航空航天博览会原计划于11月10日至15日举行，波音公司和空中客车等行业巨头也会参加。

珠海航展1996年首次举办，中国经常在展会上展示各式各样的军事装备。中国国有飞机制造商中国商用飞机有限责任公司通常也是主要参展企业。

珠海航展官方今年3月还发布消息称，第13届中国航展计划11月10-15日在珠海国际航展中心举办。当时介绍称，自疫情发生以来，航展公司招商团队提前谋划、迅速部署，加大对国际行业协会组织、贸促会、外事部门及使领馆等合作招商平台的沟通协调，确保本届航展招商招展工作圆满收官。

当时介绍还称，航展公司招飞工作组自去年4月开始先后与俄罗斯等多国表演队进行沟通。除中国空军“八一”飞行表演队外，俄罗斯空天军“勇士”飞行表演队有望参加。同时，地面装备演示也将在上一届的基础上，增加更实战化、专业化的演示手段，充分展示坦克、装甲车等装备性能。

尽管中国冠病疫情有所缓解，经济活动也在回升，但仍对许多国际游客实行旅行限制。冠病疫情已导致日本奥运会、戛纳国际电影节和波士顿马拉松比赛等国际重大活动取消或推迟。

新加坡航展是早前受到冠病疫情影响的航空展会。2月初时虽照常举办，但飞机制造商拿到的合同却很少。

